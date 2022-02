ICI ET MAINTENANT Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Théâtre Blossac, le mercredi 30 mars à 18:30

Quand la danse contemporaine s’amuse avec un piano alors que la musique de chambre entre en scène… Résolument tournés vers l’instant présent, les artistes croisent leurs arts autour du courant contemporain. Une création des élèves sur les œuvres de P.Glass (Métamorphoses) et de L.Einaudi (Primavera). Un programme riche et varié qui permettra à chacun de (re)découvrir les jeunes talents du Conservatoire encadrés par une équipe de professeurs dynamiques, dans un écrin haut en couleur ! [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

passe vaccinal obligatoire, gratuit, billetterie à retirer au conservatoire à partir du 14 mars

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault

2022-03-30T18:30:00 2022-03-30T20:00:00

