Ici en deux Marseille 1er Arrondissement, 16 mars 2023

2023-03-16 20:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 10 15 Le duo Ici en deux s’est donné pour mission de faire résonner la musique ancienne et nous livrent ici leurs transcriptions très personnelles des célèbres Sonates en trio de J.S. Bach.



Et pour interpréter cette musique, Benjamin et Bérénice utilisent un orgue numérique, au service de la reconstitution historique qui leur est chère. Le duo accompagne ces sonates, en alternance, par des chefs-d’œuvre du répertoire pour clavecin, flûte traversière ou violon, qu’ils se sont réappropriés à l’orgue et à la flûte à bec. Ils nous livrent des pièces instrumentales entêtantes, tour à tour gracieuses, virtuoses ou méditatives.



Ce concert à L’éolienne a lieu dans le cadre de la 21e édition du Festival Mars en Baroque L’Eolienne vous donne rendez-vous avec Bérénice Brejon et Benjamin Delale « Ici en deux » dans le cadre du Festival Mars en Baroque. http://www.leolienne-marseille.fr/ L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

