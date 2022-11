Ici Demain Festival à FGO-Barbara – Jour 2 FGO-Barbara, 24 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h30 à 23h30

. payant

Pass 3 jours 40€ • Pass jour 15€ • Pass jour Curieux Tarif 10€

Au programme de cette deuxième journée : Born Warm, Noti Rose, Demain Rapides, Simili Gum, Alto, Dye Crap, Social Dance, Gurl.

Deuxième jour et pas des moindres, Ici Demain enchaine avec une soirée aux accents pop-rock. Côté mood ? On se laisse à la fois vaporiser par une pop mutante, hybride et débridée, et par un punk-rock qui tache et qui grise tous nos muscles. Bienvenue dans le turfu.

Alto

Des instruments sortis du passé, une table de mixage, des promesses par milliers. Un portail vers un autre monde. Un studio d’enregistrement avec à sa tête un producteur : voilà le choc fondateur dans la vie de Guillaume L’Hostis, alors encore loin de se douter que la musique va l’avaler.

Simili Gum

À travers ses productions et textes personnels, Simili Gum dresse les contours d’une pop hybride. Simili Gum dévoilait son premier EP « Pacifyer » en 2020 sur le label White Garden. En 2021, il a ensuite dévoilé une série de singles ainsi que des collaborations avec des artistes comme Détente, esspe, Basile3 ou encore Caro? sur le label anglais PC Music. Côté scène, il a assuré les premières parties de Timothée Joly à Paris et celles d’Oklou sur sa tournée européenne.

Social Dance

Avec sa pop mutante et débridée, Social Dance attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmes frénétiques, le groupe crée une communion agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. Le groupe cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force, en un coup de tonnerre.

Gurl

Gurl incite à revenir à une spontanéité propre et la jeunesse sur fond de garage rock. Influencé par la nouvelle scène australienne (Skegss), le surf et le garage rock (Dinosaur Jr, Black Lips) et par la première vague punk (Buzzcocks), le groupe délivre une musique nerveuse, entraînante et instinctive. Gurl reflète cet enthousiasme collectif, cette envie de sourire, de danser et de toucher son public à travers une musique profondément solaire.

Dye Crap

DYE CRAP chatouille la nostalgie d’un son punk et garage solaire, et ça fait du bien. Les chorus de guitare donnent envie de faire une « Into the wild » express, les mélodies pop entêtantes se voient greffer de moment que l’on pourrait qualifier en langage non-soutenu, de bourrin. C’est dingue, le garage punk de l’Australie et celui de Californie se sont donné rendez-vous dans la pluvieuse Normandie.

Born Warm

Born Warm est le nouveau projet garage dream rock de Diane Sagnier, multi artiste franco-américaine. Connue pour son travail photographique et sa place de chanteuse dans le groupe Camp Claude, elle compose et produit des ballades énergiques et solaires mêlant sa voix mélancolique à sa guitare saturée.

Noti Rose

Noti Rose est un jeune rappeur, chanteur, producteur et auteur compositeur interprète français qui propose du cloud rap aux influences électroniques diverses. Sa musique parfois expérimentale allie les influences ambient, IDM, art-rock et shoegaze pour proposer une musique personnelle et émotionnelle aux ambiances sombres, éthérées et atmosphériques. Il autoproduit une grande partie de sa musique mais il collabore également avec différents producteurs dont thirdeye avec qui il sort en juillet 2022 l’EP collaboratif « Mother » représentant parfaitement leurs influences en commun. Noti Rose essaie de retranscrire ces ambiances torturées lors de ses lives pleins d’énergie et de frénésie tout en essayant de fédérer le public à son univers.

Demain Rapides

Demain Rapides c’est une série de dérapages sur les terrains vagues du rap et de la pop, tout en ayant pour garages les parkings souterrains d’une EDM déviée et chromée. C’est une balade à la fois sauvage et synthétique durant laquelle Damien érige les vestiges de ses espoirs en monuments obliques et métalliques. Les vitres brisées, cheveux dans l’ouragan, Il accélère en scandant les paysages en fleurs et en feu qu’il traverse.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

