Ici Demain festival, 4e édition à FGO-Barbara ! FGO-Barbara Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Public adultes. payant

Pass 3 jours 40€

Pass jour 15€ en early bird

Pass jour 20€ en regular

Ici Demain Festival revient pour une 4ème édition à FGO-Barbara ! Une nouvelle édition qui a à coeur de mettre en avant une nouvelle vague d’artistes aux horizons et aux esthétiques variées qui font la richesse de la jeune création contemporaine. Découvrez vite la programmation !

Mercredi 22 novembre : Claudia Isaki + Cobra + Ditter + Emile + Nemo + Nina Versyp + Noor + Past Life Roméo

Claudia Isaki

Claudia Isaki, c’est d’abord une voix singulière et une plume affinée pour un moment hors du temps. Originaire de Seine-Saint-Denis, la jeune artiste franco-congolaise de 24 ans chante depuis sa plus tendre enfance et écrit ses premiers textes à l’adolescence. Bercée par le gospel, la rumba, le RnB et Francis Cabrel ; l’éducation musicale de Claudia est riche d’un mélange qui lui a permis de créer pour elle-même un style teinté de ces multiples sonorités.

Cobra

Après un parcours silencieux Cobra arrive telle la tempête dans le Sahara. Musique orgasmique, sons passant de l’ombre à la lumière à travers l’orée des forêts mourantes, la planète se plaindra de tout sauf de moi. Signé, Cobra.

Ditter

Imprévisibles et surtout empli.e.s d’une énergie contagieuse, DITTER refuse ostensiblement de choisir entre pop et punk. Une pop combative et minimaliste qui scande avec insolence ses refrains fédérateurs.

EMILE

Grâce à un style unique à la croisée du rap, de la pop, de l’indie et même du rock, l’artiste aime mélanger les influences et transcender les genres pour mieux s’y soustraire. Novateur dans sa démarche et dans son attitude, EMILE cultive un style décomplexé loin des carcans et des normes. Son écriture se caractérise par une grande versatilité où ego-trip et lyrisme ne cessent de s’entrecroiser pour créer une prose poétique surprenante.

Nemo

NEVERSTOPTHERAVE, c’est 6 titres en forme de statement est une introduction au travail de Nemo : 6 titres bouillonnants chantés en français, entre (hyper-)pop moderne, ballades nostalgiques et banger rave. Sincère, direct, alliant fougue de la jeunesse et conscience d’un monde où le chaos n’est jamais très loin, Nemo nous fait danser et pleurer en même temps et surtout nous fait croire en l’avenir et en cette génération prête à exploser.

Nina Versyp

Nina Versyp n’a que 23 ans et déjà, sa musique, une witch folk onirique et vénéneuse, s’échappe de l’ordinaire. Elle intrigue par ses élans fantasmagoriques et ce timbre clair qui impose sa présence physique. Et toujours, elle attire, entrainant ceux qui l’écoutent dans un tourbillon de sentiments urgents et brûlants. Sur scène, seule à la guitare électrique, Nina évolue sans artifice entre délicatesse folk et rudesse rock. Seule avec l’intensité de sa voix et de ses chansons.

Noor

Noor, son piano, ses maux, sa voix et nous voilà chez elle, dans son monde intérieur, chaotique et touchant, criant de vérité. Un ovni à découvrir grâce à Toutes les filles du monde et Rejoins-moi, ses deux premiers titres qui nous ouvrent un journal intime brut et sans fard où la jeune artiste nous livre ses failles et ses espoirs.

Past life romeo

Past Life Romeo est le projet solo de Camila Djadja, auteure-compositrice-interprète, anciennement dans le groupe de rock Sugar Pills. C’est un tout nouveau projet de pop alternative, mélangeant des influences électro, hyperpop et rock. On y retrouve la mélancolie et la sensualité de l’écriture et de la voix de Camila, mélangées aux productions éclectiques du musicien Carlos Loverboy et aux drums garage du producteur Jim Casanova.

Jeudi 23 novembre

Arthur Fu Bandini

Entre rock, pop et chanson française, à la manière d’un Gainsbourg, ou à la croisée d’un Nino Ferrer, des Clash et de Suicide, Arthur Fu Bandini partage ses introspections (la liberté, l’amour…) et ouvre la porte des possibilités et des émotions.

Biensüre

Terrasses de cafés, concerts, clubs. Travail sur les chantiers, dans les bars, les salles de spectacle. Enfants des villes, de la campagne, de la Méditerranée, des montagnes. Marseille, mélancolique et solaire. Voilà le décor dans lequel s’unissent les trois membres de BIENSÜRE : Milan Petrucci, Hakan Toprak et Anselme Kavoukdjian.

Célia Kameni

Célia Kameni est une chanteuse française d’origine camerounaise, qui grandit dans un univers musical éclectique mêlant la musique classique et le jazz, mais aussi la soul, et les musiques africaine et caribéenne. Dès son plus jeune âge, son père, musicien et grand mélomane, l’emmène partout avec lui, lors de concerts ou de répétitions. Elle a étudié le jazz au Conservatoire de Lyon.

Err Walou

Artiste belge résidant à Bruxelles, auteur interprète de chansons qui vont de la variété moderne/rap/pop/musique électronique, également un des deux membres du groupe angsty camboyz revenge.

Hanna Ouassim

Hanaa Ouassim est née au Maroc et grandit baignée de musique traditionnelle. De retour du Maroc, c’est à Reims qu’elle fera sa scolarité. Elle y apprend la musique en autodidacte, découvrant les sonorités électro et la culture club. Elle explore ensuite de nombreux genres musicaux, allant du rap au R&B en passant par la soul, pour créer une musique qui lui est propre. Depuis le lycée, elle manipule Ableton pour créer des remixes hybrides et devenir DJ.

Imane El Halouat

d’origine marocaine. Très jeune, elle tombe sous le charme de la guitare et écrit ses premières chansons. Elle quitte son pays à 20 ans pour poursuivre ses études en France et affirme son projet avec un premier EP Chrome Plate puis un second Exit. Accompagnée de seule sa guitare ou de tout son groupe, elle livre des chansons chargées de mélodies et un mélange de sonorités inspirées de la folk et du rock indé.

Kaben

Kaben est composé de Serujío et Jim Casanova. Inspiré par la scène dance londonienne, Kaben propose un style hybride mêlant textes rappés, rythmiques syncopées et riffs de guitare pop-rock. Introduction à un univers musical unique, leur nouveau single intitulé L’oeuf du Gorille, à venir fin 2023, est comme un recueil de fables. A la narration souvent absurde, les histoires racontent avec humour les aventures de personnages hors normes.

Moyà

Mélangeant pop, rock et de nombreux codes des courants alternatifs, Moyà depuis son EP sweven sorti en juin 2022, présente une musique singulière, aérienne mais puissante, portée par des riffs de guitares frappés de drums entêtantes.

Vendredi 24 novembre

135

135 est un collectif parisien pluridisciplinaire qui prend sa source dans une obsession commune pour la musique. À la croisée du rap avec la musique électronique, c’est sur scène que nos titres donnent une forme concrète à la nébuleuse 135.

Arøne

Touchée par les relations humaines, elle exprime sa mélancolie et ses rancoeurs à travers l’écriture, pour embellir et mieux dépasser ses peines. Arøne fait les morceaux qu’elle aimerait entendre dans ses écouteurs, ceux qui pansent les plaies en y apposant de la couleur. En attendant, la chanteuse se fixe des objectifs annuels et donne tout pour les atteindre. Le but de 2024 : étendre son auditoire et se produire pour la première fois seule sur scène.

Surprise

Entre insolence et sensibilité, elle explore une palette émotionnelle variée qui transporte ses auditeurs dans des univers ambivalents. C’est en juin 2023 que Surprise franchit une nouvelle étape avec la sortie de son premier EP, intitulé L’INVERSE. Ce projet propose une véritable plongée introspective dans son univers singulier, où ses paroles acérées et sa profondeur lyrique révèlent une artiste en pleine maturité artistique.

TH

Tout droit venu de Bondy nord, TH fait partie de ces jeunes pousses prêtes à faire perdurer la légende du 93 sur l’ensemble du rap hexagonal. Adepte d’un style cru, il arrive dans le paysage rap français avec une trap rafraîchissante et un style bien à lui, qu’il aime appeler E-TRAP. Adepte de l’égotrip, TH a aussi des textes mélancoliques qui rappellent la réalité de son quotidien.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/ici-demain-festival-4 https://my.weezevent.com/ici-demain-festival-4

Antoine Djack Ici Demain festival, 4ème édition à FGO-Barbara !