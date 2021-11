ICI C’EST LA REUNION Le Palais des congrès de Paris, 20 décembre 2021, Paris.

ICI C’EST LA REUNION

Le Palais des congrès de Paris, le lundi 20 décembre à 20:30

**Marie-Alice Sinaman** en maîtresse de cérémonie pour une soirée cabaret all stars mise en musique par les Soulpaks ! Non contente de brûler les planches pour fêter ses 30 ans de carrière théâtrale et one-woman-phénoménale, Marie-Alice Sinaman se réinvente maîtresse de cérémonie pour une soirée cabaret all stars mise en musique par **les Soulpaks**, le backing band le plus incollable des Mascareignes. Sur le devant de la scène, un casting de Champs-Elysées péi où brillent toutes nos étoiles. Du classicisme suave de **Dominique Barret** aux hymnes seggae de **Jessica Persée**, des métissages dancehall de **Pix’L ou Black T** aux standards de **Baster** et de sa voix d’or, **Bernard JORON l**e poète, la charmante **KENAELLE** ou l’ambianceur **BENJAM…** : une soirée transgénérationnelle aux jolis airs de 974 Hall of Fame. Rejoins sur scène par les fameux drilles que sont **Thierry JARDINOT, Sarah DEFEYYES (Ze Tantines), Erick FLEURIS et Wildrid THEMYR** pour raconter en rires Lambians la Réunion. Que rêver de mieux pour débuter une année 2022 et fêter **la Fet Kaf** ? Production : Hemisphère Event [allan@hevent.re](mailto:allan@hevent.re)

informations et billetterie au 08 92 050 050(0.35€/min) et sur palaisdescongresdeparis.com

Soirée Cabaret de l’île de la Réunion

Le Palais des congrès de Paris 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris Quartier des Ternes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T20:30:00 2021-12-20T23:00:00