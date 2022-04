« ICHTHUS de la Loire à la mer du Japon » Amboise,église Saint-Florentin Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Nicolas Trolonge présente des séries d’empreintes de poissons, selon la technique du gyotaku, un art ancestral japonais qui consiste à reproduire l’image d’un poisson par empreinte sur papier ou sur soie. Sophie Gallé-Soas expose des céramiques aux lignes épurées et aux couleurs naturelles qui rappellent la recherche de simplicité et de beauté chères à l’art japonais.

Entrée libre

Cette exposition temporaire est le fruit d’une collaboration entre deux artistes liés par la passion de la culture japonaise. Amboise,église Saint-Florentin 1 Quai du Général de Gaulle, 37400 Amboise Amboise Indre-et-Loire

