ICHON + PAKALO La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 18 mars 2022, Châteaurenard.

ICHON + PAKALO

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le vendredi 18 mars à 20:30

► ICHON : Doté d’un talent d’écriture et d’interprétation indéniable ainsi que d’un sens de l’esthétique étonnant, Ichon n’a cessé de fasciner et de dérouter depuis son premier projet. Après « Cyclique » en 2014, « #FDP » en 2016, « Il suffit de le faire » en 2017, le rappeur s’est concentré pendant plus de 2 ans sur son premier album dans lequel il s’est progressivement libéré de ses fils. Il nous le racontera en musique à travers « Pour de vrai », une façon d’aborder la vie, avec passion et sincérité. ► PAKALO : Duo prometteur de la région avignonnaise, Pakalo est un jeune groupe décontracté et réconfortant qui mélange habilement ses influences pop, chanson et rap. Forts de refrains fédérateurs et d’une poésie sincère, Marie et Léo se revendiquent autant de Cabrel que de Booba.Amis depuis l’enfance, ils chantent leurs amours, l’amitié, la joie et le soleil alliant intelligemment airs mélancoliques et rythmes dansants. Sucré comme un sirop de citron à déguster en terrasse, festif comme une soirée d’été en Provence, Pakalo se boit sans soif et en toute compagnie. [http://www.facebook.com/Pakalofficiel](http://www.facebook.com/Pakalofficiel) ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 16€ \ Debout Réduit : 14€. ► Sur place : 19€.

16,45 / 14,43€ en pré-vente – 19€ sur place

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:00:00