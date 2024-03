ICHON LE SUCRE Lyon, samedi 25 mai 2024.

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Depuis les aventures de Pour de vrai, Ichon est de retour avec son nouvel album KASSESSA, un corpus de couleurs et d’humeurs. Celui qui aime dire qu’il “chante du rap” nous racontera cette fois-ci l’histoire d’un homme qui, au fil du temps, a appris à se comprendre et à se construire afin qu’il puisse s’envoler définitivement. Après l’avoir présenté en live à l’Olympia en novembre dernier, Ichon compte bien kassessa pour de vrai en festivals cet été !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69