BILLETTERIE** : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Doté d’un talent d’écriture et d’interprétation indéniable ainsi que d’un sens de l’esthétique étonnant, ICHON n’a cessé de fasciner et de dérouter depuis son premier projet. Après « Cyclique » en 2014, « #FDP » en 2016, « Il suffit de le faire » en 2017, le rappeur s’est concentré pendant plus de 2 ans sur son premier album dans lequel il s’est progressivement libéré de ses fils. Il nous le racontera en musique à travers « Pour de vrai », une façon d’aborder la vie, avec passion et sincérité. * Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion de 2 € à régler une fois par an. ** Accès uniquement sur présentation d’un pass sanitaire Covid-19 valide.

