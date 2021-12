ICHON + JÄDE + SQUIDJI Alhambra, 5 février 2022, Genève.

Trois étoiles irrésistiblement montantes du R’n’B français pour une soirée stellaire et sensuelle, dans un mélange intime de crush tendre, de pudeur hot et de force tranquille. Avec Ichon on se situe hors de la sphère des gros bras façon Booba, Rhoff ou Damso. Ce cofondateur du collectif Bon Gamin, influencé par Franck Ocean fait fondre sur nos tympans un hip-hop de confinement où la peur du monde et l’ennui disparaissent sous des sons groovy, planants et indolents de piano, guitare et batterie, comme une invitation à aimer le temps qui passe. De son côté, Jäde, passionnée de numérique a depuis un bon moment quitté les mondes virtuels pour nous délivrer un R’n’B lyonnais soft, drôle et savoureux, mixe parfait de rap et de trap, sur les traces de Bonnie Banane et de Lala &ce. Découverte via Soundcloud, elle flow son love, claque en mutine doucement décalée les marqueurs de son quotidien. Sur scène, s’ajoutera à ses deux artistes du cocooning amoureux Squidji, dont l’album Ocytocine, nous enlace d’amour(s) chaud, tendre et décomplexé. Enfant baigné des chorales évangéliques, ses orchestrations en garde l’envoûtement où se rejoignent les influences de Majid Jordan ou YG Pablo. Squidji mâtine subtilement sa voix taquine dans une rythmique qui fait monter la chaleur.

Festival Antigel présente : Ichon + Jäde + Squidji en concert à l’Alhambra le 05 février 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



