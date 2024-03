Ichon + Dawdler & Koltrise + GR8 NI8 Le Flow Lille, vendredi 24 mai 2024.

Ichon + Dawdler & Koltrise + GR8 NI8 Warm up des festivals Make Somme Noise et Paradis Artificiels Vendredi 24 mai, 20h00 Le Flow

Warm up de leurs festivals respectifs, Make Somme Noise et Paradis Artificiels rejoignent le Flow pour un cross over aux accents funk : promesse d’une tournée hypante et solaire pour l’inclassable Ichon, une occasion d’assumer l’envie de faire un tour avec vous et de rentrer tard.

Vendredi 24 mai 2024 – 20h

Ichon x Dawdler & Koltrise x GR8 NI8

20€ – En accès libre (réservation conseillée)

Grande salle du Flow – 1 rue de Fontenoy – 59000 Lille

Depuis les aventures de Pour de vrai, Ichon est de retour avec son nouvel album KASSESSA, un corpus de couleurs et d’humeurs. Celui qui aime dire qu’il “chante du rap” nous racontera cette fois-ci l’histoire d’un homme qui, au fil du temps, a appris à se comprendre et à se construire afin qu’il puisse s’envoler définitivement. Après l’avoir présenté en live à l’Olympia en novembre dernier, Ichon compte bien Kassessa pour de vrai en festivals cet été !

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Photo : Nicola Delorme