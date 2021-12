Ichon 6Mic, 17 mars 2022, Aix-en-Provence.

Ichon

6Mic, le jeudi 17 mars 2022 à 20:30

Doté d’un talent d’écriture et d’interprétation indéniable ainsi que d’un sens de l’esthétique étonnant, Ichon n’a cessé de fasciner et de dérouter depuis son premier projet. Après « Cyclique » en 2014, « #FDP » en 2016, « Il suffit de le faire » en 2017, le rappeur s’est concentré pendant plus de 2 ans sur son premier album dans lequel il s’est progressivement libéré de ses fils. Il nous le racontera en musique à travers « Pour de vrai », une façon d’aborder la vie, avec passion et sincérité. Après la sortie de son premier album « Pour de Vrai » acclamé par la critique et après avoir reçu les soutiens de GQ, Le Monde, Les Inrocks, Libération, France Inter et Quotidien pour ne citer qu’eux, Ichon est de retour avec « Encore + Pour de Vrai » une réédition de 9 titres, comprenant les singles La Vie et Mélange en duo avec Yseult, disponible le 10 septembre 2021. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3E0MW4m](https://bit.ly/3E0MW4m) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente — 17 / 14€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



