ICHIKO AOBA CAFE DE LA DANSE, 7 avril 2023, PARIS.

ICHIKO AOBA CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 19:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

SUPER présente ce concert Super! & Café de la Danse présentent Ichiko Aoba le 7 avril 2023 au Café de la Danse — Ichiko Aoba Ichiko Aoba est une artiste et compositrice née le 28 janvier 1990. Après avoir sorti son premier album « Kamisori Otome » en 2010, elle a sorti 6 albums solo au fil des ans. Avec sa voix et sa guitare classique, elle a fait de nombreux voyages, se produisant dans tout le Japon et dans le monde entier. Non seulement elle s’est limitée au monde de la musique, mais elle a également porté son talent à un autre niveau, en assumant des rôles dans la narration, la publicité, la musique de théâtre et l’art des installations. En 2020, à l’occasion de son 10e anniversaire, elle crée son label indépendant « hermine ». Elle continue de créer un monde de fantaisie où le cœur bat chaleureusement. En décembre 2020, elle a sorti son dernier projet « Windswept Adan », un chef-d’œuvre créatif où Ichiko envisageait d’écrire une « bande originale pour un film de fiction ».

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

