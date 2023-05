Concert à l’Institut français de Tübingen ICFA Tübingen, 21 juin 2023, Tübingen.

Concert à l’Institut français de Tübingen Mercredi 21 juin, 16h30 ICFA Tübingen

Pour la première fois, l’école de musique municipale et l’ICFA organisent la Fête de la musique ensemble dans la vieille ville de Tübingen à trois endroits différents : devant l’hôtel de ville, au Holzmarkt et devant Nonnenhaus. Dès 16h30 a lieu la cérémonie d’ouverture sur la place de l’hôtel de ville, puis la fête se poursuit jusqu’à 21h dans toute la ville. Plus d’informations ici.

ICFA Tübingen Doblerstraße 25 72074 Tübingen Tübingen 72074 Universität Landkreis Tübingen Bade-Wurtemberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

