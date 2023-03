Filmvorführung « Camille » von Boris Lojkine ICFA Tübingen Tübingen Catégories d’Évènement: Landkreis Tübingen

Tübingen

Filmvorführung « Camille » von Boris Lojkine ICFA Tübingen, 20 mars 2023, Tübingen. Filmvorführung « Camille » von Boris Lojkine Lundi 20 mars, 19h00 ICFA Tübingen Anmeldung/inscriptions: info@icfa-tuebingen.de Filmvorführung Camille von Boris Lojkine Mo., 20. März | 19:00 | frei | ICFA | OmdU

Im Rahmen des Tages der Frankophonie, das Institut zeigt den 2019 erschienenen Drama „Camille“ von Boris Lojkine.

Der Film wird von einer Einleitung des ICFA-Teams begleitet.

Die junge Fotojournalistin Camille Lepage reist voller Idealismus nach Zentralafrika, um in Bildern über den Bürgerkrieg zu berichten. Was sie dort zu sehen bekommt, verändert ihr Leben. Würdevoll erzählt Boris Lojkine die wahre Geschichte einer jungen Frau, die mit seltener Intensität lebt, die Welt wahrnimmt und verzweifelt die Konflikte und Dramen von Subsahara-Afrika ins Bewusstsein zu rücken versucht, welche der Westen nur zu gerne ausblendet.

Zur unserer Website: https://www.icfa-tuebingen.de/kalender/veranstaltung/journee-de-la-francophonie-camille

—————————————— Projection du film Camille de Boris Lojkine lun. 20 mars | 19:00 | gratuit | ICFA | Vost allemand

Dans le cadre de la Journée de la Francophonie, l’Institut projette le film »Camille » de Boris Lojkine, sorti en 2019.

La projection est accompagné d’une introduction de l’équipe de l’ICFA.

La jeune photojournaliste Camille Lepage se rend en Afrique, pleine d’idéalisme, pour témoigner en images de la guerre civile. Ce qu’elle y voit change sa vie. Avec dignité, Boris Lojkine raconte l’histoire vraie d’une jeune femme qui vit avec une rare intensité, perçoit le monde et tente désespérément de faire prendre conscience des conflits et des drames de l’Afrique subsaharienne, que l’Occident est trop enclin à occulter.

Vers notre site Web: https://www.icfa-tuebingen.de/fr/kalender/veranstaltung/journee-de-la-francophonie-camille ICFA Tübingen Doblerstraße 25 72074 Tübingen Tübingen 72074 Universität Landkreis Tübingen Bade-Wurtemberg [{« link »: « https://www.icfa-tuebingen.de/kalender/veranstaltung/journee-de-la-francophonie-camille »}, {« link »: « https://www.icfa-tuebingen.de/fr/kalender/veranstaltung/journee-de-la-francophonie-camille »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T20:30:00+01:00

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T20:30:00+01:00 © Jean-Baptiste Moutrille

Détails Catégories d’Évènement: Landkreis Tübingen, Tübingen Autres Lieu ICFA Tübingen Adresse Doblerstraße 25 72074 Tübingen Ville Tübingen Departement Landkreis Tübingen Age min 17 Age max 99 Lieu Ville ICFA Tübingen Tübingen

ICFA Tübingen Tübingen Landkreis Tübingen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tubingen/

Filmvorführung « Camille » von Boris Lojkine ICFA Tübingen 2023-03-20 was last modified: by Filmvorführung « Camille » von Boris Lojkine ICFA Tübingen ICFA Tübingen 20 mars 2023 ICFA Tübingen Tübingen Tübingen

Tübingen Landkreis Tübingen