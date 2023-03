Iceberg – Théâtre la Boussole (Paris) THEATRE LA BOUSSOLE grande salle, 1 avril 2023, PARIS.

ICEBERGJack et Rose sont sur un bateau, Jack tombe à l'eau, que reste-t-il ? Dans son EHPAD des Moulinottes, Rose tente de reconstituer avec désordre et nostalgie ses souvenirs à bord du Titanic pour aider le chercheur de trésors Brock Lovett à retrouver le Cœur de l'Océan. Entre 1912 et aujourd'hui, les souvenirs ressurgissent, s'entremêlent et sont parfois surprenants à entendre.Texte et mise en scène : Mélodie Le Blay, William PelletierInformations pratiques :Comédie tout publicDurée du spectacle : 1h 15Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.Pas d'accès handicapé.

THEATRE LA BOUSSOLE grande salle PARIS 29 rue de Dunkerque Paris

ICEBERG

Jack et Rose sont sur un bateau, Jack tombe à l’eau, que reste-t-il ? Dans son EHPAD des Moulinottes, Rose tente de reconstituer avec désordre et nostalgie ses souvenirs à bord du Titanic pour aider le chercheur de trésors Brock Lovett à retrouver le Cœur de l’Océan. Entre 1912 et aujourd’hui, les souvenirs ressurgissent, s’entremêlent et sont parfois surprenants à entendre.

Texte et mise en scène : Mélodie Le Blay, William Pelletier

Informations pratiques :

Comédie tout public

Durée du spectacle : 1h 15

Métro 4 et 5 Gare du Nord – Parking Vinci, rue de Compiègne 75010 Paris.

Pas d’accès handicapé.

