Ice Party Valloire, 24 janvier 2022, Valloire. Ice Party Route des Villards Patinoire Philippe Candéloro Valloire

2022-01-24 20:30:00 – 2022-01-24 22:00:00 Route des Villards Patinoire Philippe Candéloro

Valloire Savoie Valloire Venez vous déhancher sur le dancefloor de la patinoire. Bonne ambiance et bonne musique garanties avec un blind test au programme. Accès selon les conditions habituelles info@valloire.net +33 4 79 59 03 96 https://www.valloire.net/ Route des Villards Patinoire Philippe Candéloro Valloire

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme de Valloire

