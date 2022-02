Ice Game 2022 à La Bulle Saint-Quentin, 5 février 2022, Saint-Quentin.

Ice Game 2022 à La Bulle Saint-Quentin

2022-02-05 – 2022-02-05

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

Un programme glacé !

Du 4 au 20 février 2022, des Jeux totalement Givrés à la Patinoire !

À l’occasion des Jeux d’hiver, nous vous proposons un large programme d’activités originales et ludiques pour découvrir les sports de glisse et profiter de jolis moments glacés en famille ou entre amis !

Découvre le programme d’animations pour petits et grands !

Vendredi 4 février dès 19h30

Cérémonie d’ouverture en présence de la mascotte Ludiboo et démonstration freestyle.

Samedi 5 février > Samedi 19 février

Epreuves sportives :

Course de luge — 15h et 16h30 le 08/02

Vitesse – 15h et 16h30 le 10/02

Hockey sur glace – 19h30 le 18/02

Démonstrations et animations

Patinage artistique — 15h le 05/02

Tempête de neige — 19h30 le 05/02

Peinture sur glace des anneaux — le 16/02

Samedi 12 février à 19h30

Soirée spéciale Saint-Valentin : Message Night

Dimanche 20 février à 15h

Fermeture des Jeux en présence de la mascotte

Ludiboo et animation Mousse l’après-midi.

b.putlienard@recrea.fr +33 3 23 65 45 35

La Bulle

Saint-Quentin

