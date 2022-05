ICE Festival 7ème édition Saint-Jean-du-Doigt, 16 septembre 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

ICE Festival 7ème édition Saint-Jean-du-Doigt

2022-09-16 – 2022-09-18

Saint-Jean-du-Doigt 29630

Pour sa 7ème édition, du 16 au 18 septembre 2022, le Festival ICE, dédié aux écritures contemporaines interdisciplinaires, se déroule dans les villes de Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou et Morlaix.

ICE promeut les écritures contemporaines liées aux arts de la scène, aux arts plastiques, au cinéma et à la littérature, en articulant un ancrage local à Saint Jean-du-Doigt et Plougasnou à une dimension régionale et internationale.

Programme à venir pour cette 7e édition.

+33 6 95 85 19 92 http://www.ice-festival.com/edition2021.html

Saint-Jean-du-Doigt

