ICE Festival 6ème édition Saint-Jean-du-Doigt, 26 août 2021, Saint-Jean-du-Doigt.

ICE Festival 6ème édition 2021-08-26 – 2021-08-28

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Pour sa 6ème édition, du 26 au 28 Août 2021, le Festival ICE, dédié aux écritures contemporaines interdisciplinaires, se déroule dans les villes de Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou et Morlaix.

ICE promeut les écritures contemporaines liées aux arts de la scène, aux arts plastiques, au cinéma et à la littérature, en articulant un ancrage local à Saint Jean-du-Doigt et Plougasnou à une dimension régionale et internationale.

Cette 6e édition des rencontres de ICE est placée sous l’angle incisif et revigorant de la résistance et de la sororité. De nombreuses luttes, dont celle de #MeToo, ont été recouvertes par les discours sécuritaires et sanitaires entourant la pandémie. Nous éprouvons un sentiment de dépossession de nos puissances d’agir, comme si, à force de confinements de couvre-feu et d’injonctions paternalistes contradictoires, nous avions toutes été insidieusement un peu affaibli·es. L’art

puise dans la colère et le désespoir et anime notre désir insatiable d’invention et de liberté. Les créations et les voix insurrectionnelles forment une chaîne salvatrice que nous devons tirer et faire remonter jusqu’à nous.

C’est pourquoi je suis allée de l’autre côté de l’Atlantique puiser dans la mémoire des liens de résistance, pour alimenter notre désir d’utopie et concevoir trois parcours étoilés et brillants : « Autoportrait à New York », « Autoportrait aux Guérillères», « Autoportrait aux Strass » convergeront énergétiquement.

Jeudi 26 août

18:00 à 18:45 Inauguration de la 6e édition au jardin public de Saint-Jean-du-Doigt.

19:30 à 22:00 Auto portrait à New York À MORLAIX.

19:30 Revenir [performance] de et avec Asha Thomas au Théâtre de Morlaix · durée : 0:30

20:30 The Ballad of Genesis and Lady Jaye [film] de Marie Losier au Cinéma la Salamandre, Le SEW · durée : 1:15

22:00 Dîner (prix libre) Le SEW

Vendredi 27 août

18:00 à 23:30 Autoportrait aux guérillères à Saint-Jean-du-Doigt

18:00 De mon plein gré [performance] de et avec Mathilde Forget à la Salle Kasino à Saint-Jean-du-Doigt · durée : 0:30

19:00 Fiévreuses plébéiennes suites [lecture] de et avec Élodie Petit à la salle Kasino · durée : 0:30

20:30 Dîner (prix libre) au jardin public

22:00 Reconstitution d’une scène de chasse [film] de Patricia Allio à la Salle Kasino · durée : 0:33

23:00 Cybitch [performance & set-up] de et avec H·Alix Mourrier à la salle Kasino · durée : 0:17

Samedi 28 août

19:00 à 22:00 Auto portrait au X strass à Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt

11:00 et 15:00 ATELIERS salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt

11:00 à 13:00 Atelier d’écriture Élodie Petit & Mathilde Forget

15:00 à 17:00 Atelier chamanisme Philippe Bleton

19:00 Autoportrait aux Elvis Presley [performance] de et avec Simon Fravega, salle Municipale de Plougasnou · durée : 0:30

20:30 Cassandro the exotico! [film] de Marie Losier, salle Kasino, Saint-Jean-du-Doigt · durée : 1:13

22:00 Dîner & pot de clôture (prix libre) jardin public

Tarifs :

Tarif par proposition : 5 €

Tarif parcours :

10 € (tarif plein)

6 € (Tarif réduit)

Tarif atelier : 10 €

Pass 3 jours :

20 euros (tarif plein)

15 euros (tarif réduit)

Tarif réduit & gratuité :

demandeureuses d’emploi, minimas sociaux, étudiant·es… Gratuité jusqu’à 18 ans !

+33 6 95 85 19 92 http://www.facebook.com/ICE-Festival-1425771450808946/

Pour sa 6ème édition, du 26 au 28 Août 2021, le Festival ICE, dédié aux écritures contemporaines interdisciplinaires, se déroule dans les villes de Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou et Morlaix.

ICE promeut les écritures contemporaines liées aux arts de la scène, aux arts plastiques, au cinéma et à la littérature, en articulant un ancrage local à Saint Jean-du-Doigt et Plougasnou à une dimension régionale et internationale.

Cette 6e édition des rencontres de ICE est placée sous l’angle incisif et revigorant de la résistance et de la sororité. De nombreuses luttes, dont celle de #MeToo, ont été recouvertes par les discours sécuritaires et sanitaires entourant la pandémie. Nous éprouvons un sentiment de dépossession de nos puissances d’agir, comme si, à force de confinements de couvre-feu et d’injonctions paternalistes contradictoires, nous avions toutes été insidieusement un peu affaibli·es. L’art

puise dans la colère et le désespoir et anime notre désir insatiable d’invention et de liberté. Les créations et les voix insurrectionnelles forment une chaîne salvatrice que nous devons tirer et faire remonter jusqu’à nous.

C’est pourquoi je suis allée de l’autre côté de l’Atlantique puiser dans la mémoire des liens de résistance, pour alimenter notre désir d’utopie et concevoir trois parcours étoilés et brillants : « Autoportrait à New York », « Autoportrait aux Guérillères», « Autoportrait aux Strass » convergeront énergétiquement.

Jeudi 26 août

18:00 à 18:45 Inauguration de la 6e édition au jardin public de Saint-Jean-du-Doigt.

19:30 à 22:00 Auto portrait à New York À MORLAIX.

19:30 Revenir [performance] de et avec Asha Thomas au Théâtre de Morlaix · durée : 0:30

20:30 The Ballad of Genesis and Lady Jaye [film] de Marie Losier au Cinéma la Salamandre, Le SEW · durée : 1:15

22:00 Dîner (prix libre) Le SEW

Vendredi 27 août

18:00 à 23:30 Autoportrait aux guérillères à Saint-Jean-du-Doigt

18:00 De mon plein gré [performance] de et avec Mathilde Forget à la Salle Kasino à Saint-Jean-du-Doigt · durée : 0:30

19:00 Fiévreuses plébéiennes suites [lecture] de et avec Élodie Petit à la salle Kasino · durée : 0:30

20:30 Dîner (prix libre) au jardin public

22:00 Reconstitution d’une scène de chasse [film] de Patricia Allio à la Salle Kasino · durée : 0:33

23:00 Cybitch [performance & set-up] de et avec H·Alix Mourrier à la salle Kasino · durée : 0:17

Samedi 28 août

19:00 à 22:00 Auto portrait au X strass à Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt

11:00 et 15:00 ATELIERS salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt

11:00 à 13:00 Atelier d’écriture Élodie Petit & Mathilde Forget

15:00 à 17:00 Atelier chamanisme Philippe Bleton

19:00 Autoportrait aux Elvis Presley [performance] de et avec Simon Fravega, salle Municipale de Plougasnou · durée : 0:30

20:30 Cassandro the exotico! [film] de Marie Losier, salle Kasino, Saint-Jean-du-Doigt · durée : 1:13

22:00 Dîner & pot de clôture (prix libre) jardin public

Tarifs :

Tarif par proposition : 5 €

Tarif parcours :

10 € (tarif plein)

6 € (Tarif réduit)

Tarif atelier : 10 €

Pass 3 jours :

20 euros (tarif plein)

15 euros (tarif réduit)

Tarif réduit & gratuité :

demandeureuses d’emploi, minimas sociaux, étudiant·es… Gratuité jusqu’à 18 ans !

dernière mise à jour : 2021-08-06 par