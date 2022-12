Ice Christmas Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Ice Christmas Compiègne, 23 décembre 2022, Compiègne . Ice Christmas 2 Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

2022-12-23 – 2022-12-23 Compiègne

Oise 0 Chaussez vos patins et venez glisser sur la place comme si vous étiez au pays du Père Noël ! La patinoire de Compiègne vous propose une soirée Ice Christmas

Au programme : animations avec le Père Noël avec distribution de bonbons et tempête de neige ! Soirée DJ live avec une centaine de t-shirt à gagner Entrée : tarifs habituels. Chaussez vos patins et venez glisser sur la place comme si vous étiez au pays du Père Noël ! La patinoire de Compiègne vous propose une soirée Ice Christmas

Au programme : animations avec le Père Noël avec distribution de bonbons et tempête de neige ! Soirée DJ live avec une centaine de t-shirt à gagner Entrée : tarifs habituels. +33 3 44 86 81 60 Compiègne

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse 2 Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Ice Christmas Compiègne 2022-12-23 was last modified: by Ice Christmas Compiègne Compiègne 23 décembre 2022 2 Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise Compiègne Oise

Compiègne Oise