Ice Challenge Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Ice Challenge Les Rousses, 20 décembre 2022, Les Rousses. Ice Challenge

Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

2022-12-20 – 2022-12-20 Les Rousses

Jura EUR 17 Découvrez en groupe ou en famille une activité ludique et à sensation… En fin d’après midi, un challenge original au coeur du village des Rousses ! Escaladez une paroi de 10 mètres de haut à l’aide de piolets comme si vous étiez sur une cascade de glace!!

Un bon moment convivial en après ski ! +33 9 61 35 01 64 Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Place de l'Omnibus Les Rousses Jura Ville Les Rousses lieuville Les Rousses Departement Jura

Les Rousses Les Rousses Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rousses/

Ice Challenge Les Rousses 2022-12-20 was last modified: by Ice Challenge Les Rousses Les Rousses 20 décembre 2022 Jura Les Rousses Place de l'Omnibus Les Rousses Jura

Les Rousses Jura