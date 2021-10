IC.ON.IC. : Journée professionnelle autour des arts urbains. Amiens, 25 novembre 2021, Amiens.

IC.ON.IC. : Journée professionnelle autour des arts urbains. Amiens

2021-11-25 – 2021-11-25

Amiens Somme

Le Musée de Picardie est partenaire du PARCOURS STREET ART avec l’oeuvre de « Marguerite » de Nadège Dauvergne, au 12, rue Gaudissart, dans le quartier historique St-Leu.

Dessins réalisés aux marqueurs à encre couvrante sur papier kraft noir reprenant la tête d’expression de la Marguerite de Goethe, sculpture en marbre datant de 1834 de Jean-Jacques dit Carle Elshoecht (Bergues, 1797 – Paris, 1856) issue de la Collection du Musée de Picardie, Amiens.

L’artiste joue avec les fenêtres aveugles du bâtiment sur lesquelles nous pouvons voir partiellement le visage de Marguerite.

De 12h30 à 13h, Midi à l’oeuvre, au Musée de Picardie. Intervention croisée de Laure Dalon, directrice et conservateur en charge des collections Beaux-arts et Maya Derrien, conservatrice en charge des collections Art Moderne et Contemporain

De 14h00 à 17h00 : Rencontre dans l’Auditorium du Musée

Intervenants :

o Cécile Cloutour – coordinatrice générale la Fédération de l’Art Urbain

o Dominique Aris – Ministère de la Culture

o Yann Colignon – Association 80100 Skate Park

o Artistes : Nadège Dauvergne, Poes & Jo Ber, XKUZ, Mathieu Farcy, Hydrane

18h00 : Parcours Mapping centre-ville ( guide Céline Can.)

Inscriptions auprès du Musée de Picardie : 03 22 97 14 00.

museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00

Amiens

