Horaire : 20:00

Concert.Toujours surprenant avec son 17e album, « Capacity to Love », Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l'Europe est à la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s'intéresse depuis toujours.

https://www.zenith-nantesmetropole.com

