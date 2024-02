IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS OF IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS OF MICHEL ANGE THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete, jeudi 11 juillet 2024.

IBRAHIM MAALOUF AND THE TRUMPETS OF MICHEL ANGE.Apre`s 17 albums et une prestigieuse nomination aux Grammy Awards a` LosAngeles, Ibrahim Maalouf revient en grand avec un projet musical innovant.Tant sur la philosophie que sur l’histoire, T.O.M.A, acronyme de Trumpets of MichelAnge, est une grande aventure musicale qui nous transporte vers un monde ou` lefolklore et la modernite´ ne font qu’un.Comme a` son habitude, Ibrahim tente le pari d’une musique exigeante maisaccessible au grand public. T.O.M.A , c’est d’abord un album me´tisse´, ve´ritable me´lange d’influences ou`l’orient festif et nostalgique s’exprime avec une liberte´ rare. T.O.M.A , c’est ensuite le nom d’une marque de trompettes cre´e´e par Ibrahim encollaboration avec des fabricants franc¸ais. C’est cet instrument unique au mondeinvente´ il y a plus d’un demi-sie`cle par son pe`re, que Ibrahim joue sur sce`ne, et surlequel il forme de´sormais la nouvelle ge´ne´ration de trompettistes. T.O.M.A , enfin, c’est une grande fe^te qui re´unit toutes les ge´ne´rations, desamateurs comme des professionnels, et des invite´s !Avec T.O.M.A, Ibrahim pose la premie`re pierre d’un ambitieux projet de vie me^lantlutherie, exception culturelle franc¸aise, pe´dagogie, album, sce`ne et qui a avant toutpour but de nous rassembler autour de valeurs communes.

Début : 2024-07-11 à 21:00

