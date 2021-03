Ibrahim Maalouf – S3NS, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Marseille.

Ibrahim Maalouf – S3NS 2021-07-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-21 Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie

Marseille Bouches-du-Rhône

La crise sanitaire avait empêché en 2020, Ibrahim Maalouf de monter sur la scène du Marseille Jazz des cinq continents, en 2021, il a répondu présent et pour la première fois, il envoutera la scène du théâtre Silvain !



Il présentera « S3NS », le 11e album studio d’un instrumentiste iconoclaste et le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis plus de 10 ans.

Autoproduit, cet album, comme tous les précédents albums d’Ibrahim Maalouf, s’inscrit dans cette suite logique de construction créative artisanale, dont les influences latino-américaines frappent dès la première piste. Perfectionniste, Ibrahim s’entoure d’invités de grand talent, notamment trois pianistes virtuoses de la nouvelle génération cubaine : Harold Lopez Nusa, Alfredo Rodriguez et Roberto Fonseca, mais aussi le saxophoniste Irving Acao et la violoniste et chanteuse Yilian Cañizares.



Sur la scène c’est un grand ensemble à fort accent latin Jazz qui produit une énergie vivifiante. Les plus grands titres de Maalouf réarrangés et les nouveaux morceaux qui déferlent sont à la hauteur de plus grand artiste de musique instrumental en France actuellement. Pour nous qui avons vu grandir

l’artiste, nous sommes subjugués de l’ampleur qu’il déploie et de la dimension musicale qu’il atteint.

Il ne faut jamais rater une prestation Live du trompettiste star !



Ibrahim Maalouf : Trompette lead, Piano, Vocal | François Delporte : Guitare électrique | Frank Woeste : Fender Rhodes, Piano | Stéphane Galland : Batterie | Thierry Fanfant : Basse électrique | Denys Danielides : Soubassophone | Yacha Berdah, | Renaud Gensane & Alexis Bourguignon : Trompette | Irving Acao : Saxophone Baryton, Saxophone Tenor | Abraham Mansfarroll Rodriguez : Percussions | Michael Joussein & Matthias Mahler : Trombone

#MarseilleJazz est un rendez-vous magique de l’été Marseillais. Un jazz ouvert, joyeux et inspiré, dans des lieux emblématiques de la cité phocéenne.

http://www.marseillejazz.com/

