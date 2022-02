Ibrahim Maalouf – Quelques Mélodies Théâtre du Casino Barrière, 13 mars 2022, Les Ponts-de-Cé.

Ibrahim Maalouf – Quelques Mélodies

Théâtre du Casino Barrière, le dimanche 13 mars à 18:00

En 2021, c’est en concert qu’Ibrahim Maalouf a décidé de partager ce florilège de titres avec l’envie d’aller à la rencontre du public qui, depuis ses débuts et toutes générations confondues, lui est fidèle. Cette tournée très attendue est l’occasion d’entendre les plus grands succès du musicien — Beirut, S3NS, Happy Face ou True Sorry — dans des versions inédites et magnifiquement épurées. Des raretés sont également au programme de ce concert sensationnel. Sur la scène du Casino Barrière de Lille, la trompette d’Ibrahim Maalouf va assurément faire chavirer les cœurs et les oreilles.

à partir de 49€

Ibrahim Maalouf revient à l’essentiel : trompette, guitare et mélodies piochées dans son répertoire, mais aussi des reprises et des inédits. On vibre avec lui !

Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T18:00:00 2022-03-13T19:45:00