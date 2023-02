IBRAHIM MAALOUF Quelques Mélodies ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT, 5 mai 2023, MENNECY.

IBRAHIM MAALOUF Quelques Mélodies ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 60.5 à 66.0 euros.

QUELQUES MÉLODIES – IBRAHIM MAALOUF Avec François Delporte à la guitare Vendredi 5 mai 2023 à 20 h 30 J'ai commencé à me produire en concert à l'âge de 8 ans et demi. Mon père m'emmenait avec lui un peu partout à travers le monde pour jouer en duo les plus belles mélodies de la musique baroque et des improvisations de musiques arabes. Plus de 30 ans plus tard, je prends conscience que ma culture musicale est un savant mélange entre ces mélodies magnifiques que je jouais sans vraiment en connaître l'histoire ou l'origine, les improvisations de mon père que je tentais de copier, et la musique de cette époque que j'écoutais à la radio. Mes 11 albums ont été inspirés par ces différentes cultures dans une sorte de maelström musical plus ou moins identifiable qui est en définitive apprécié aujourd'hui par un public de plus en plus fidèle. Ce 12ème album studio est certainement le plus épuré de tous et celui qui se rapproche le plus de ces duos de mon enfance. Plus de deux heures et demi d'intimité, où je propose 40 des mélodies les plus marquantes de mes compositions, dans lesquelles j'ai glissé quelques reprises et ajouté 3 morceaux inédits. Avec cet album de duo je vais directement à l'essentiel, ce qui me guide et m'inspire depuis si longtemps : la mélodie et la trompette. On m'a souvent reproché de mettre mon instrument au second plan pour laisser la place aux autres, aux instrumentistes qui m'entourent, en priorisant des arrangements complexes et chargés. Depuis que je suis enfant, j'entends souvent ce public si bienveillant avec moi me dire que mon son de trompette et mes mélodies les touchent alors que j'ai pourtant souvent été assez frileux de creuser dans ce sens, par peur peut-être de tomber dans une sorte de facilité. Le paradoxe est que j'aime cet instrument et j'aime les mélodies avant tout. Avec mon fidèle compagnon de route, le guitariste François Delporte, nous avons fait des choix parmi toutes ces mélodies qui me font voyager depuis plus de 20 ans en optant pour la façon la plus simple de les revisiter : une guitare, une trompette et 40 mélodies, pour fêter mes 40 ans.

ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne

J’ai commencé à me produire en concert à l’âge de 8 ans et demi. Mon père m’emmenait avec lui un peu partout à travers le monde pour jouer en duo les plus belles mélodies de la musique baroque et des improvisations de musiques arabes.

Plus de 30 ans plus tard, je prends conscience que ma culture musicale est un savant mélange entre ces mélodies magnifiques que je jouais sans vraiment en connaître l’histoire ou l’origine, les improvisations de mon père que je tentais de copier, et la musique de cette époque que j’écoutais à la radio.

Mes 11 albums ont été inspirés par ces différentes cultures dans une sorte de maelström musical plus ou moins identifiable qui est en définitive apprécié aujourd’hui par un public de plus en plus fidèle.

Ce 12ème album studio est certainement le plus épuré de tous et celui qui se rapproche le plus de ces duos de mon enfance.

Plus de deux heures et demi d’intimité, où je propose 40 des mélodies les plus marquantes de mes compositions, dans lesquelles j’ai glissé quelques reprises et ajouté 3 morceaux inédits.

Avec cet album de duo je vais directement à l’essentiel, ce qui me guide et m’inspire depuis si longtemps : la mélodie et la trompette.

On m’a souvent reproché de mettre mon instrument au second plan pour laisser la place aux autres, aux instrumentistes qui m’entourent, en priorisant des arrangements complexes et chargés.

Depuis que je suis enfant, j’entends souvent ce public si bienveillant avec moi me dire que mon son de trompette et mes mélodies les touchent alors que j’ai pourtant souvent été assez frileux de creuser dans ce sens, par peur peut-être de tomber dans une sorte de facilité.

Le paradoxe est que j’aime cet instrument et j’aime les mélodies avant tout.

Avec mon fidèle compagnon de route, le guitariste François Delporte, nous avons fait des choix parmi toutes ces mélodies qui me font voyager depuis plus de 20 ans en optant pour la façon la plus simple de les revisiter

: une guitare, une trompette et 40 mélodies, pour fêter mes 40 ans.

