Ibrahim Maalouf « Quelques Mélodies… », 17 mars 2023, .

Ibrahim Maalouf « Quelques Mélodies… »



2023-03-17 20:45:00 – 2023-03-17

53 EUR Le trompettiste a fêté ses quarante ans avec un douzième album intimiste intitulé « 40 Mélodies ». Il y reprend des morceaux que le grand public plébiscite à chaque concert, comme « Beirut » ou « True Sorry » et d’autres moins connus. Pour la première fois, il propose ses compositions dépouillées de leurs ornements pour toucher droit au cœur, en duo avec son guitariste depuis plus de dix ans, le Belge François Delporte. Ce retour à l’essentiel est placé sous le signe de l’amitié et de la mélodie, « deux notions extrêmement importantes dans ma vie de musicien ». Cette séquence intimiste autant que virtuose est au plus près de l’émotion, une boucle est bouclée.

Le trompettiste a fêté ses quarante ans avec un douzième album intimiste intitulé « 40 Mélodies ». Il y reprend des morceaux que le grand public plébiscite à chaque concert, comme « Beirut » ou « True Sorry » et d’autres moins connus. Pour la première fois, il propose ses compositions dépouillées de leurs ornements pour toucher droit au cœur, en duo avec son guitariste depuis plus de dix ans, le Belge François Delporte. Ce retour à l’essentiel est placé sous le signe de l’amitié et de la mélodie, « deux notions extrêmement importantes dans ma vie de musicien ». Cette séquence intimiste autant que virtuose est au plus près de l’émotion, une boucle est bouclée.

Le trompettiste a fêté ses quarante ans avec un douzième album intimiste intitulé « 40 Mélodies ». Il y reprend des morceaux que le grand public plébiscite à chaque concert, comme « Beirut » ou « True Sorry » et d’autres moins connus. Pour la première fois, il propose ses compositions dépouillées de leurs ornements pour toucher droit au cœur, en duo avec son guitariste depuis plus de dix ans, le Belge François Delporte. Ce retour à l’essentiel est placé sous le signe de l’amitié et de la mélodie, « deux notions extrêmement importantes dans ma vie de musicien ». Cette séquence intimiste autant que virtuose est au plus près de l’émotion, une boucle est bouclée.

Yann Orhan

dernière mise à jour : 2022-06-16 par