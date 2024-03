IBRAHIM MAALOUF LES ARENES Evry-Courcouronnes, vendredi 5 avril 2024.

Après 17 albums et une prestigieuse nomination aux Grammy Awards à Los Angeles, IbrahimMaalouf revient en grand avec un projet musical innovant. Tant sur la philosophie que surl’histoire, T.O.M.A, acronyme de Trumpets of Michel Ange, est une grande aventure musicalequi nous transporte vers un monde où le folklore et la modernité ne font qu’un.Comme à son habitude, Ibrahim tente le pari d’une musique exigeante mais accessible augrand public. « T.O.M.A », c’est d’abord un album métissé, véritable mélange d’influences oùl’orient festif et nostalgique s’exprime avec une liberté rare. « T.O.M.A », c’est ensuite le nomd’une marque de trompettes créée par Ibrahim en collaboration avec des fabricants français.C’est cet instrument unique au monde inventé il y a plus d’un demi-siècle par son père, queIbrahim joue sur scène, et sur lequel il forme désormais la nouvelle génération de trompettistes.« T.O.M.A », enfin, c’est une grande fête qui réunit toutes les générations, des amateurscomme des professionnels, et des invités ! Avec T.O.M.A, Ibrahim pose la première pierred’un ambitieux projet de vie mêlant lutherie, exception culturelle française, pédagogie,album, scène et qui a avant tout pour but de nous rassembler autour de valeurs communes

Tarif : 20.50 – 52.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 21:00

LES ARENES PLACE DES TERRASSES 91000 Evry-Courcouronnes 91