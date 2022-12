IBRAHIM MAALOUF Le Mans Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

IBRAHIM MAALOUF Le Mans, 10 novembre 2023, Le Mans Le Mans. IBRAHIM MAALOUF 2, avenue d’Antarès Antarès Le Mans Sarthe Antarès 2, avenue d’Antarès

2023-11-10 20:00:00 – 2023-11-10

Antarès 2, avenue d’Antarès

Le Mans

Sarthe Le Mans EUR 35 Toujours surprenant avec son 17ème album Capacity to Love, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l’Europe est à la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours. Billetterie disponible également à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. Ibrahim Maalouf. A ne pas manquer à Antarès, au Mans ! service-clients@myticket.fr +33 9 70 25 22 12 https://www.antareslemans.com/evenement/ibrahim-maalouf/ Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Antarès 2, avenue d'Antarès Ville Le Mans Le Mans lieuville Antarès 2, avenue d'Antarès Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans-le-mans/

IBRAHIM MAALOUF Le Mans 2023-11-10 was last modified: by IBRAHIM MAALOUF Le Mans Le Mans 10 novembre 2023 2 avenue d'Antarès Antarès Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe