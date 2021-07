Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Ibrahim Maalouf L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

Ibrahim Maalouf L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, 21 novembre 2021-21 novembre 2021, Antony. Ibrahim Maalouf

le dimanche 21 novembre à L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Récompensé par deux Victoires du Jazz et deux Victoires de la musique, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf a séduit les foules avec son jeu virtuose et son goût affiché pour le métissage des genres. C’est en duo avec son ami le guitariste François Delporte qu’il se produira devant nous. On se laisse charmer par ses titres sublimes !

Tarif unique 30 €

« Quelques mélodies » L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T15:45:00;2021-11-21T17:30:00 2021-11-21T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Adresse 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Ville Antony lieuville L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony