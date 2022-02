Ibrahim Maalouf et Sofiane Pamart Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Ibrahim Maalouf et Sofiane Pamart Arles, 25 juin 2022, Arles. Ibrahim Maalouf et Sofiane Pamart L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

2022-06-25 21:00:00 – 2022-06-25 L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles Bouches-du-Rhône 51 61 Ibrahim Maalouf revient avec un spectacle inédit qui mêle les musiques urbaines à son identité résolument jazz. Une nouvelle fois là où on ne l’attend pas, le musicien pousse les portes du hip-hop et présentera le 25 juin dans les magnifiques arènes d’Arles, un nouvel album inattendu !



Virtuose, prodige, surdoué, à 30 ans Sofiane Pamart a déjà un parcours exceptionnel. Ce pianiste reconnu, sollicité par de nombreux artistes tels que SCH, Bon Entendeur, NTO, Kimberose… mais aussi médaillé d'or du Conservatoire de Lille, est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d'aventures. Il se produira aux Arènes d'Arles le 25 juin 2022, en co plateau avec Ibrahim Maalouf, dans le cadre du festival Les Escales du Cargo.



Virtuose, prodige, surdoué, à 30 ans Sofiane Pamart a déjà un parcours exceptionnel. Ce pianiste reconnu, sollicité par de nombreux artistes tels que SCH, Bon Entendeur, NTO, Kimberose… mais aussi médaillé d’or du Conservatoire de Lille, est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Il se produira aux Arènes d’Arles le 25 juin 2022, en co plateau avec Ibrahim Maalouf, dans le cadre du festival Les Escales du Cargo. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

