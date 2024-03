IBRAHIM MAALOUF CHAPITEAU DE BLAINVILLE Blainville Crevon, mercredi 26 juin 2024.

Toute l’équipe du Festival Archéo Jazz vous accueille depuis 1977 lors de quatre soirées de concerts inoubliables, sous un beau chapiteau installé sur un site médiéval en pleine campagne, avec les plus grands noms du jazz et des musiques actuelles.Tous les soirs, profitez d’un repas champêtre et de rafraîchissements ainsi que de concerts off à partir de 18h00.

Tarif : 43.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-06-26 à 21:00

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU DE BLAINVILLE ROUTE DE BUCHY 76116 Blainville Crevon 76