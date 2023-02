IBRAHIM MAALOUF Capacity to Love (Tournée) CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE, 3 mars 2023, ANNEMASSE.

IBRAHIM MAALOUF Capacity to Love (Tournée) CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 42.5 à 42.5 euros.

Mister Ibé & AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présentent ce concert Toujours surprenant avec son 17ème album Capacity to Love, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l’Europe est à la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours. Ibrahim Maalouf, IBRAHIM MAALOUF CAPACITY TO LOVE

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE ANNEMASSE 1 ROUTE DE BONNEVILLE Haute-Savoie

