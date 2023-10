Yarin IBOS Pau, 30 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Yarin est le fruit de la rencontre au sommet de deux artistes issus de cultures chorégraphiques différentes : le flamenco et la danse basque. Dans ce projet hors norme, Andrés Marín et Jon Maya unissent leurs capacités créatives pour nous faire voyager vers l’essence même de leur art.

« On dessine, on respire, on ressent. On offre un regard à une main tendue. On partage. Sans ignorer nos racines. On les revendique. Profondément. Converger, partager. Voilà notre art. » Ainsi se tisse la toile de fond de cette pièce universelle revendiquée par deux figures de la danse espagnole. Le premier, Andrés Marín, rénovateur du flamenco et le second, Jon Maya, danseur basque traditionnel, fondateur de la compagnie basque Kukaï Dantza puisent à la source pour mieux dialoguer.

Porté par la seule voix du chanteur basque Julen Achiary, Jon Maya, exigeant et visionnaire, construit un langage corporel poétique et virtuose. Conservant toute sa passion pour l’expérimentation, Andrés Marín, plus solaire et mystique que jamais, livre ici son meilleur flamenco..

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 . .

IBOS Le Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Yarin is the fruit of a summit meeting between two artists from different choreographic cultures: flamenco and Basque dance. In this extraordinary project, Andrés Marín and Jon Maya combine their creative skills to take us on a journey to the very essence of their art.

« We draw, we breathe, we feel. We offer a glance to an outstretched hand. We share. Without ignoring our roots. We claim them. Deeply. Converging, sharing. That’s our art Such is the backdrop to this universal piece by two figures of Spanish dance. The first, Andrés Marín, the renovator of flamenco, and the second, Jon Maya, a traditional Basque dancer and founder of the Basque company Kukaï Dantza, draw from the source to create a dialogue.

Carried by the sole voice of Basque singer Julen Achiary, Jon Maya, demanding and visionary, constructs a poetic and virtuoso body language. Andrés Marín, more solar and mystical than ever, maintains his passion for experimentation and delivers his best flamenco yet.

Yarin es el fruto del encuentro en la cumbre de dos artistas procedentes de culturas coreográficas diferentes: el flamenco y la danza vasca. En este extraordinario proyecto, Andrés Marín y Jon Maya combinan sus habilidades creativas para llevarnos de viaje a la esencia misma de su arte.

« Dibujamos, respiramos, sentimos. Ofrecemos una mirada a una mano tendida. Compartimos. Sin ignorar nuestras raíces. Las reclamamos. En profundidad. Convergiendo, compartiendo. Ese es nuestro arte Este es el telón de fondo de esta pieza universal a cargo de dos primeras figuras de la danza española. El primero, Andrés Marín, renovador del flamenco, y el segundo, Jon Maya, bailarín tradicional vasco y fundador de la compañía vasca Kukaï Dantza, beben de la fuente para crear un diálogo mejor.

Llevado por la única voz del cantaor vasco Julen Achiary, Jon Maya, exigente y visionario, construye un lenguaje corporal poético y virtuoso. Andrés Marín, más solar y místico que nunca, mantiene su pasión por la experimentación y entrega aquí su mejor flamenco.

Yarin ist das Ergebnis des Gipfeltreffens zweier Künstler aus unterschiedlichen choreografischen Kulturen: Flamenco und baskischer Tanz. In diesem außergewöhnlichen Projekt vereinen Andrés Marín und Jon Maya ihre kreativen Fähigkeiten, um uns auf eine Reise zur Essenz ihrer Kunst mitzunehmen.

« Man zeichnet, man atmet, man fühlt. Man schenkt einer ausgestreckten Hand einen Blick. Wir teilen. Ohne unsere Wurzeln zu ignorieren. Wir bekennen uns zu ihnen. Und zwar tief. Zusammenführen, teilen. Das ist unsere Kunst. » So wird der Hintergrund dieses universellen Stücks gewebt, das von zwei Figuren des spanischen Tanzes beansprucht wird. Der erste, Andrés Marín, Erneuerer des Flamenco, und der zweite, Jon Maya, traditioneller baskischer Tänzer und Gründer der baskischen Kompanie Kukaï Dantza, schöpfen aus der Quelle, um besser miteinander in Dialog treten zu können.

Getragen von der einzigen Stimme des baskischen Sängers Julen Achiary, baut Jon Maya, anspruchsvoll und visionär, eine poetische und virtuose Körpersprache auf. Andrés Marín, der sich seine Leidenschaft für Experimente bewahrt hat, ist sonniger und mystischer als je zuvor und liefert hier seinen besten Flamenco.

Mise à jour le 2023-10-23 par CDT65|CDT65