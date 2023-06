Culturissimo 2023 – Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz à Tarbes – 20 juin Le Parvis – Scène Nationale Tarbes Pyrén Ibos Ibos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Culturissimo 2023 – Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz à Tarbes

Mardi 20 juin, 20h30

Le 20 juin prochain Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz seront à Tarbes pour une lecture musicale dans le cadre du festival Culturissimo.

Réalisatrice et actrice césarisée, Sandrine Bonnaire apparaît dans À nos amours et Sans toit ni loi… À Tarbes, elle lit Les Carnets de Goliarda Sapienza accompagnée du guitariste Erik Truffaz.

La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma !

Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l'Espace Culturel Leclerc de Tarbes. Le festival est entièrement gratuit.

Le Parvis – Scène Nationale Tarbes Pyrénées
Rte de Pau, 65420 Ibos

