Salti IBOS Ibos, 5 juin 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Salti est une plongée dans la tradition de la tarentelle italienne, piquée d’humour et de manières de danser et de voir le monde plus contemporaines. La danse et la musique soignent, mais répandent à leur tour un terrible venin : une véritable ode à la joie et à la créativité !

La tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie, est une danse qui soigne. En effet, elle guérit bel et bien les personnes dites tarantolata, c’est-à-dire piquées et infectées par le venin de la taranta, insecte venimeux. Si la musique et la danse sont bien ce que l’on prescrit aux malades pour les délivrer des fièvres, ces remèdes s’avèrent aussi contagieux. Mais il s’agit d’une contagion joyeuse, festive. Ce contexte propice à l’imagination, invite à vivre des situations étranges, absurdes, et nourrissent la création d’un conte drôle, cruel, et fantastique. Dans Salti trois amis qui s’ennuient, se donnent une règle de jeu : tirer au sort celui ou celle qui sera désigné pour jouer le tarantolato ou la tarantolata, les deux autres incarneront les personnages de danseurs-soigneurs. Chacun aura à inventer tant les pas, que les mots, car les comptines, chants et autres formules magiques accompagnent souvent les fables….

2024-06-05 15:00:00 fin : 2024-06-05 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Salti is a plunge into the Italian tarantella tradition, spiced up with humor and more contemporary ways of dancing and seeing the world. Dance and music heal, but in turn spread a terrible venom: a true ode to joy and creativity!

Tarantella, the popular dance of southern Italy, is a healing dance. In fact, it heals people known as tarantolata, i.e., stung and infected by the venom of the taranta, a poisonous insect. If music and dance are indeed what is prescribed to the sick to deliver them from fevers, these remedies also prove to be contagious. But it’s a joyful, festive contagion. It’s a context that encourages the imagination, invites strange, absurd situations, and feeds the creation of a funny, cruel and fantastic tale. In Salti, three bored friends draw lots to decide which of them will play the tarantolato or tarantolata, while the other two will take on the roles of dancers and lords. Everyone will have to invent their own steps and words, as rhymes, songs and other magical formulas often accompany the fables?

Salti es una inmersión en la tradición de la tarantela italiana, aderezada con humor y formas más contemporáneas de bailar y ver el mundo. La danza y la música curan, pero a su vez esparcen un terrible veneno: ¡una auténtica oda a la alegría y la creatividad!

La tarantela, baile popular del sur de Italia, es una danza curativa. De hecho, cura a las personas conocidas como tarantolata, es decir, picadas e infectadas por el veneno de la taranta, un insecto venenoso. Si la música y la danza son lo que se prescribe a los enfermos para curarlos de las fiebres, estos remedios también son contagiosos. Pero se trata de un contagio alegre y festivo. Este contexto favorece la imaginación, invitando a situaciones extrañas y absurdas, y alimentando la creación de un cuento divertido, cruel y fantástico. En Salti, tres amigos aburridos echan a suertes cuál de ellos hará de tarantolato o tarantolata, mientras que los otros dos asumirán los papeles de bailarines y señores. Cada uno de ellos tendrá que inventar tanto los pasos como las palabras, porque las fábulas suelen ir acompañadas de rimas, canciones y otras fórmulas mágicas..

Salti ist ein Eintauchen in die Tradition der italienischen Tarantella, gewürzt mit Humor und zeitgenössischen Tanz- und Weltanschauungsweisen. Tanz und Musik heilen, aber sie verbreiten auch ein schreckliches Gift: eine wahre Ode an die Freude und die Kreativität!

Die Tarantella, ein Volkstanz aus Süditalien, ist ein Tanz, der heilt. Er heilt Menschen, die als Tarantolata bezeichnet werden, d. h. die vom Gift der Taranta, einem giftigen Insekt, gestochen und infiziert wurden. Musik und Tanz sind zwar die Mittel, die den Kranken verschrieben werden, um sie vom Fieber zu befreien, aber sie sind auch ansteckend. Aber es handelt sich um eine fröhliche, festliche Ansteckung. Dieses Umfeld regt die Fantasie an, lädt zu seltsamen, absurden Situationen ein und nährt die Entstehung eines lustigen, grausamen und fantastischen Märchens. In Salti geben sich drei gelangweilte Freunde eine Spielregel: Sie losen aus, wer den Tarantolato oder die Tarantolata spielen soll, während die anderen beiden die Rolle der Tänzer und Herren übernehmen. Jeder muss sowohl die Schritte als auch die Worte erfinden, denn Reime, Lieder und Zauberformeln begleiten oft die Fabeln

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65