La rondine IBOS Ibos, 20 avril 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

L’opéra de Puccini est une oeuvre rare et magnifique. Créée en pleine Première Guerre Mondiale, elle surprend par sa légèreté et par une inspiration mélodique toujours renouvelée. Un joyau à découvrir en direct du Metropolitan Opera de New York.

La Rondine (L’hirondelle) est le surnom de Magda, jeune femme entretenue par le riche Rambaldo, mais amoureuse d’un jeune homme de bonne famille, Ruggero. Malgré les tentatives des deux amants, les conventions sociales les contraindront à sacrifier cet amour. La musique est presque en permanence bercée par les trois temps de la valse. Puccini a répondu à une commande de l’opéra de Vienne pour une pièce inspirée de l’opérette viennoise. La guerre reporte cette création en 1917 sur la scène de l’opéra de Monte Carlo. Le public de l’époque est alors surpris par le caractère léger de l’oeuvre, en décalage avec le conflit mondial qui plombe les esprits. Dans cette production mise en scène par Nicolas Joël, on retrouve la soprano américaine Angel Blue, interprète magnifique de Violetta dans La Traviata à l’Opéra de Paris. C’est également l’occasion de découvrir le ténor Jonathan Tetelman. Dans le même registre que Jonas Kaufmann, il éblouit par son timbre généreux..

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Puccini?s opera is a rare and magnificent work. Created in the midst of the First World War, it surprises with its lightness and ever-renewed melodic inspiration. A jewel to be discovered live from New York’s Metropolitan Opera.

La Rondine (The Swallow) is the nickname of Magda, a young woman maintained by the wealthy Rambaldo, but in love with a young man from a good family, Ruggero. Despite the lovers’ best efforts, social conventions force them to sacrifice their love. The music is almost constantly lulled by the three beats of the waltz. Puccini was commissioned by the Vienna Opera to write a piece inspired by Viennese operetta. The war postponed the premiere until 1917, when it was staged at the Monte Carlo opera house. Audiences at the time were surprised by the light-hearted nature of the work, out of sync with the global conflict that was taking its toll on people?s spirits. This production, directed by Nicolas Joël, features the American soprano Angel Blue, a magnificent interpreter of Violetta in La Traviata at the Paris Opéra. It is also an opportunity to discover tenor Jonathan Tetelman. In the same register as Jonas Kaufmann, he dazzles with his generous timbre.

La ópera de Puccini es una obra rara y magnífica. Creada en plena Primera Guerra Mundial, sorprende por su ligereza y su inspiración melódica constantemente renovada. Una joya por descubrir en directo desde la Metropolitan Opera de Nueva York.

La Rondine (La Golondrina) es el apodo de Magda, una joven mantenida por el adinerado Rambaldo, pero enamorada de un joven de buena familia, Ruggero. A pesar de los intentos de los dos amantes, las convenciones sociales les obligan a sacrificar su amor. La música está casi constantemente arrullada por los tres tiempos del vals. La Ópera de Viena encargó a Puccini una obra inspirada en la opereta vienesa. La guerra aplazó el estreno hasta 1917, cuando se representó en la ópera de Montecarlo. El público de la época quedó sorprendido por el carácter desenfadado de la obra, que desentonaba con el conflicto mundial que estaba haciendo mella en el ánimo de la gente. Esta producción, dirigida por Nicolas Joël, cuenta con la participación de la soprano estadounidense Angel Blue, magnífica intérprete de Violetta en La Traviata de la Ópera de París. También es la ocasión de descubrir al tenor Jonathan Tetelman. En el mismo registro que Jonas Kaufmann, deslumbra por su generoso timbre.

Puccinis Oper ist ein seltenes und wunderschönes Werk. Sie wurde mitten im Ersten Weltkrieg uraufgeführt und überrascht mit ihrer Leichtigkeit und einer immer wieder neuen melodischen Inspiration. Ein Juwel, das Sie live aus der Metropolitan Opera in New York erleben können.

La Rondine (Die Schwalbe) ist der Spitzname von Magda, einer jungen Frau, die von dem reichen Rambaldo unterstützt wird, aber in einen jungen Mann aus gutem Hause, Ruggero, verliebt ist. Trotz der Versuche der beiden Liebenden werden sie von den gesellschaftlichen Konventionen gezwungen, diese Liebe zu opfern. Die Musik wird fast ständig von den drei Takten des Walzers begleitet. Puccini folgte einem Auftrag der Wiener Oper für ein Stück, das von der Wiener Operette inspiriert war. Durch den Krieg wurde die Uraufführung 1917 auf die Bühne der Oper von Monte Carlo verlegt. Das damalige Publikum war überrascht von der Leichtigkeit des Stücks, die nicht mit dem Weltkrieg übereinstimmte, der die Gemüter belastete. In dieser Produktion, die von Nicolas Joël inszeniert wurde, tritt die amerikanische Sopranistin Angel Blue auf, die an der Pariser Oper eine großartige Violetta in La Traviata darstellte. Es ist auch eine Gelegenheit, den Tenor Jonathan Tetelman zu entdecken. Er ist in der gleichen Stimmlage wie Jonas Kaufmann und besticht durch sein großzügiges Timbre.

