Exit above IBOS Ibos, 23 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Quand la danse rencontre le blues ! Pour EXIT ABOVE, Anne Teresa De Keersmaeker fait le pari de remonter le temps. Véritable retour aux sources, elle interroge ce mouvement premier : se lever et marcher. La puissance d’un symbole !

Référence incontournable pour des générations de danseurs et spectateurs, Anne Teresa de Keersmaeker revient cette année au Parvis avec un spectacle haut en couleur. Dans une énergie sans limite, elle remonte le courant de la pop occidentale. À partir du légendaire bluesman afro-américain Robert Johnson, la chorégraphe, l’autrice-compositrice-interprète Meskerem Mees, le guitariste et producteur Jean-Marie Aerts, et le danseur et guitariste Carlos Garbin nous offrent les joies et les douleurs des musiques qui nous font nous lever.

EXIT ABOVE emporte le spectateur dans une originalité enivrante, entre le temps et l’espace, pour une marche à l’opposé des contraintes et des devoirs. Cette marche mystérieuse promet rêveries et pensées, témoins toutes deux de notre monde intérieur qui, souvent… ne se traverse qu’à pied..

2024-03-23 19:00:00 fin : 2024-03-23 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



When dance meets the blues! For EXIT ABOVE, Anne Teresa De Keersmaeker takes the gamble of going back in time. A veritable return to her roots, she questions the very first movement: getting up and walking. The power of a symbol!

An essential reference for generations of dancers and spectators alike, Anne Teresa de Keersmaeker returns to Le Parvis this year with a highly colorful show. With boundless energy, she traces the course of Western pop. Based on the legendary African-American bluesman Robert Johnson, the choreographer, singer-songwriter Meskerem Mees, guitarist and producer Jean-Marie Aerts, and dancer and guitarist Carlos Garbin offer us the joys and sorrows of the music that makes us get up.

EXIT ABOVE takes the spectator on an intoxicatingly original journey, between time and space, on a walk away from constraints and duties. This mysterious walk promises daydreams and thoughts, both witnesses to our inner world, which often… can only be crossed on foot.

Cuando la danza se encuentra con el blues Para EXIT ABOVE, Anne Teresa De Keersmaeker ha apostado por retroceder en el tiempo. En un auténtico retorno a sus raíces, se cuestiona el primer movimiento: levantarse y caminar. ¡El poder de un símbolo!

Referencia ineludible para generaciones de bailarines y espectadores, Anne Teresa de Keersmaeker regresa este año al Parvis con un espectáculo lleno de color. Con una energía desbordante, viaja río arriba a través del pop occidental. Basándose en el legendario bluesman afroamericano Robert Johnson, la coreógrafa, la cantautora Meskerem Mees, el guitarrista y productor Jean-Marie Aerts y el bailarín y guitarrista Carlos Garbin nos ofrecen las alegrías y las penas de la música que nos hace levantarnos.

EXIT ABOVE lleva al público en un estimulante viaje de originalidad, entre el tiempo y el espacio, en un paseo lejos de las limitaciones y los deberes. Este misterioso paseo promete ensoñaciones y pensamientos, ambos testigos de nuestro mundo interior, que a menudo… sólo puede recorrerse a pie.

Wenn der Tanz auf den Blues trifft! Für EXIT ABOVE wagt Anne Teresa De Keersmaeker eine Reise in die Vergangenheit. Sie kehrt zu ihren Wurzeln zurück und hinterfragt die erste Bewegung: das Aufstehen und Gehen. Die Kraft eines Symbols!

Anne Teresa de Keersmaeker, für Generationen von Tänzern und Zuschauern eine unumgängliche Referenz, kehrt dieses Jahr mit einer farbenfrohen Aufführung zum Parvis zurück. Mit grenzenloser Energie reist sie den Strom des westlichen Pop hinauf. Ausgehend von dem legendären afroamerikanischen Bluesman Robert Johnson präsentieren uns die Choreografin, die Singer-Songwriterin Meskerem Mees, der Gitarrist und Produzent Jean-Marie Aerts sowie der Tänzer und Gitarrist Carlos Garbin die Freuden und Schmerzen der Musik, die uns aufstehen lässt.

EXIT ABOVE entführt den Zuschauer in eine berauschende Originalität, zwischen Zeit und Raum, auf einen Marsch entgegen aller Zwänge und Pflichten. Diese geheimnisvolle Wanderung verspricht Träumereien und Gedanken, die beide von unserer inneren Welt zeugen, die oft… nur zu Fuß durchquert werden kann.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65