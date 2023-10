Salle des fêtes IBOS Ibos, 19 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Découvert avec sa trilogie Des territoires, Baptiste Amann poursuit avec ce spectacle une réflexion profonde sur l’espoir et l’utopie, entre le souvenir romantique d’une nature préservée, et la difficulté d’imaginer d’autres manières de vivre.

Pour épargner à son frère, atteint de troubles psychiatriques, une énième hospitalisation, Marion et sa compagne Suzanne décident de l’associer à leur nouveau projet de vie : racheter le site d’une ancienne usine dans un petit village à la campagne pour le rénover et y habiter.

Mais très vite une crue menace et elles se retrouvent malgré elles entraînées au coeur d’enjeux politiques et locaux qui les dépassent. Au contact des habitants et au fil des saisons, leur projet de vie, animé par un désir de calme et de décroissance, va se heurter à une réalité de terrain qui les poussera à interroger la justesse de leurs actes.

Tout se joue ici dans la salle des fêtes du village, au rythme des saisons et des différents événements qui s’y déroulent, voeux du maire, loto annuel, bal du 14 Juillet. Une écriture incisive, une troupe brillante, une passionante réflexion sur l’utopie pleine d’humour et de poésie..

2024-03-19 19:00:00 fin : 2024-03-19 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discovered with his trilogy Des territoires, Baptiste Amann continues with this show a profound reflection on hope and utopia, between the romantic memory of preserved nature and the difficulty of imagining other ways of living.

To spare her brother, who suffers from psychiatric disorders, yet another hospitalization, Marion and her partner Suzanne decide to involve him in their new life project: to buy the site of an old factory in a small village in the countryside, renovate it and live there.

But soon a flood threatens, and they find themselves unwillingly drawn into the heart of political and local issues beyond their control. As they come into contact with the locals and the seasons, their life project, driven by a desire for calm and degrowth, comes up against a reality on the ground that forces them to question the appropriateness of their actions.

Everything takes place in the village hall, to the rhythm of the seasons and the various events that take place there: the mayor?s wishes, the annual lottery, the July 14th ball. Incisive writing, a brilliant cast, a passionate reflection on utopia, full of humor and poetry.

Descubierto con su trilogía Des territoires, el nuevo espectáculo de Baptiste Amann es una profunda reflexión sobre la esperanza y la utopía, entre el recuerdo romántico de una naturaleza preservada y la dificultad de imaginar otros modos de vida.

Para evitar una nueva hospitalización de su hermano, que sufre problemas psiquiátricos, Marion y su compañera Suzanne deciden implicarlo en su nuevo proyecto de vida: comprar el solar de una antigua fábrica en un pueblecito del campo, reformarlo y vivir allí.

Pero pronto amenaza una inundación y se ven involuntariamente envueltos en problemas locales y políticos que escapan a su control. A medida que entran en contacto con los lugareños a lo largo de las estaciones, su plan de vida, impulsado por el deseo de paz y tranquilidad y la voluntad de cultivar menos, se topa con una realidad sobre el terreno que les obliga a cuestionarse la sensatez de sus actos.

Todo transcurre en la sala de fiestas del pueblo, al ritmo de las estaciones y de los diversos acontecimientos que allí tienen lugar: los deseos del alcalde, la lotería anual, el baile del 14 de julio. Una escritura incisiva, un reparto brillante y una reflexión fascinante sobre la utopía, llena de humor y poesía.

Baptiste Amann, der mit seiner Trilogie Des territoires entdeckt wurde, setzt mit diesem Stück seine tiefgründige Reflexion über Hoffnung und Utopie fort, zwischen der romantischen Erinnerung an eine unberührte Natur und der Schwierigkeit, sich andere Lebensweisen vorzustellen.

Um ihrem psychisch kranken Bruder einen weiteren Krankenhausaufenthalt zu ersparen, beschließen Marion und ihre Lebensgefährtin Suzanne, ihn in ihren neuen Lebensentwurf einzubeziehen: Sie wollen das Gelände einer alten Fabrik in einem kleinen Dorf auf dem Land kaufen, renovieren und dort wohnen.

Doch schon bald droht eine Überschwemmung und sie werden unfreiwillig in politische und lokale Probleme hineingezogen, die sie überfordern. Im Kontakt mit den Einwohnern und im Laufe der Jahreszeiten stößt ihr Lebensprojekt, das von dem Wunsch nach Ruhe und Entschleunigung geprägt ist, auf eine Realität vor Ort, die sie dazu bringt, die Richtigkeit ihres Handelns zu hinterfragen.

Alles spielt sich hier im Festsaal des Dorfes ab, im Rhythmus der Jahreszeiten und der verschiedenen Veranstaltungen, die dort stattfinden: Neujahrsempfang des Bürgermeisters, jährliches Lotto, Ball am 14. Juli. Ein prägnanter Schreibstil, ein brillantes Ensemble, eine spannende Reflexion über die Utopie voller Humor und Poesie.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65