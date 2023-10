Pomme IBOS Ibos, 16 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

En quelques années seulement, Pomme s’est fait une place au soleil parmi une foule de révélations féminines. Elle souffle le chaud et le froid, le sucré comme l’acide, pour mieux enchanter durablement.

Elle possédait les caractéristiques du prototype prêt à cartonner en radio avec une kyrielle de mélodies acidulées, mais les apparences se sont révélées trompeuses. Elle a réussi à s’extraire du carcan doucereux que l’on aurait voulu tailler pour elle et s’est façonné une identité musicale aussi romanesque qu’intrigante. Pomme a en elle cette rare mélancolie du coeur où l’exigence s’invite perpétuellement aux côtés de l’émotion. Si les critiques ont été dubitatives au début, la véritable révélation s’est faite sur scène où son talent ne cesse depuis de rayonner. Pomme s’est engagée contre le sexisme de l’industrie en défendant la place des femmes dans la musique. Récompensée par une Victoire de la Musique en 2021 après le succès de l’album Les Failles, où elle s’affirmait comme seule autrice et compositrice, Pomme a publié La Consolation en 2022, avant de repartir pour une longue tournée..

2024-03-16 20:30:00 fin : 2024-03-16 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



In just a few years, Pomme has carved out a place in the sun among a host of female revelations. She blows hot and cold, sweet and sour, to enchant for a long time to come.

She had all the hallmarks of a prototype ready to hit the radio with a slew of tangy melodies, but appearances have proved deceptive. She has managed to extricate herself from the dulcet confines that would have been expected of her, and has carved out a musical identity that is as romantic as it is intriguing. Pomme has that rare melancholy of the heart, where high standards are perpetually invited alongside emotion. If the critics were dubious at first, the real revelation came on stage, where her talent has continued to shine ever since. Pomme has taken a stand against sexism in the industry, defending the place of women in music. Awarded a Victoire de la Musique in 2021 after the success of her album Les Failles, on which she asserted herself as sole songwriter and composer, Pomme released La Consolation in 2022, before setting off on a long tour.

En pocos años, Pomme se ha hecho un hueco bajo el sol entre una multitud de revelaciones femeninas. Ella sopla caliente y frío, dulce y amargo, para crear un encanto duradero.

Tenía toda la pinta de ser un prototipo listo para triunfar en la radio con un montón de melodías picantes, pero las apariencias engañan. Ha sabido salirse de la dulce camisa de fuerza que la gente hubiera querido ponerle y se ha forjado una identidad musical tan romántica como intrigante. Pomme posee esa rara melancolía del corazón, en la que la exigencia es una constante compañera de la emoción. Aunque al principio la crítica se mostró escéptica, la verdadera revelación llegó en el escenario, donde su talento no ha dejado de brillar desde entonces. Pomme ha luchado contra el sexismo en la industria defendiendo el lugar de la mujer en la música. Galardonada con el premio Victoire de la Musique en 2021 tras el éxito de su álbum Les Failles, en el que se consagró como única compositora, Pomme publicó La Consolation en 2022, antes de emprender una larga gira.

In nur wenigen Jahren hat sich Pomme einen Platz an der Sonne unter einer Vielzahl von weiblichen Entdeckungen erobert. Sie ist heiß und kalt, süß und sauer und verzaubert nachhaltig.

Sie hatte die Eigenschaften eines Prototyps, der mit einer Reihe von säuerlichen Melodien im Radio erfolgreich sein würde, aber der Schein trügt. Sie hat es geschafft, sich aus dem süßen Korsett zu befreien, in das man sie hätte pressen wollen, und hat sich eine romantische und faszinierende musikalische Identität geschaffen. Pomme hat diese seltene Melancholie des Herzens in sich, bei der die Anforderungen immer neben den Emotionen stehen. Die Kritiker waren anfangs skeptisch, aber die wahre Offenbarung fand auf der Bühne statt, wo ihr Talent seither nicht mehr aufhört zu strahlen. Pomme engagierte sich gegen den Sexismus in der Industrie, indem sie sich für die Stellung der Frau in der Musik einsetzte. Nach dem Erfolg ihres Albums Les Failles, in dem sie sich als alleinige Autorin und Komponistin behauptete, wurde sie 2021 mit einem Victoire de la Musique ausgezeichnet. 2022 veröffentlichte Pomme La Consolation, bevor sie erneut auf eine lange Tournee ging.

