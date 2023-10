Jazzoo 2 be zoo jazz IBOS Ibos, 13 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Voici un concept magique et lumineux pour faire « jazzer » les p’tits loups. Sans paroles, les brillants musiciens du groupe Oddjob commentent en de multiples variations instrumentales, les péripéties facétieuses, émouvantes et poétiques d’un joyeux bestiaire multicolore. Une formidable initiation à la richesse et la puissance évocatrice du jazz.

L’aventure de Jazzoo résulte d’une réjouissante collaboration du quintet de jazz suédois Oddjob avec l’illustrateur britannique Ben Javens (The Guardian, New York Times, etc.). À l’origine, il s’agissait de faire découvrir la musique et le jazz aux enfants, au travers d’un livre illustré instrumental. Puis le projet est devenu un ciné-concert à part entière qui associe sur scène un combo de jazz groovy et pétillant à souhait, à des séquences animées. Des histoires sans paroles viennent ainsi conter les petites aventures et gentilles mésaventures des animaux. Un spectacle interactif dont les histoires miniatures illustrent astucieusement les valeurs de l’amitié, du partage, de l’égalité, porté par un collectif suédois de haut vol qui a croisé la route de Roy Hargrove et Sting. Assurément du grand jazz pour les petits..

2024-03-13 15:00:00 fin : 2024-03-13 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Here’s a magical, luminous concept to get little wolves « jazzing ». Without words, the brilliant musicians of the group Oddjob comment in multiple instrumental variations on the facetious, moving and poetic adventures of a joyful multicolored bestiary. A wonderful introduction to the richness and evocative power of jazz.

The Jazzoo adventure is the result of a delightful collaboration between Swedish jazz quintet Oddjob and British illustrator Ben Javens (The Guardian, New York Times, etc.). The original idea was to introduce children to music and jazz through an illustrated instrumental book. The project then evolved into a fully-fledged cine-concert, combining a groovy, bubbly jazz combo on stage with animated sequences. Wordless stories tell the tale of the animals’ adventures and misadventures. An interactive show whose miniature stories cleverly illustrate the values of friendship, sharing and equality, brought to life by a high-flying Swedish collective who have crossed paths with Roy Hargrove and Sting. Definitely great jazz for the little ones.

He aquí un concepto mágico y luminoso para hacer « jazzear » a los pequeños lobos. Sin palabras, los brillantes músicos del grupo Oddjob comentan en múltiples variaciones instrumentales las traviesas, conmovedoras y poéticas aventuras de un alegre bestiario multicolor. Una maravillosa introducción a la riqueza y el poder evocador del jazz.

La aventura Jazzoo es el resultado de una deliciosa colaboración entre el quinteto sueco de jazz Oddjob y el ilustrador británico Ben Javens (The Guardian, New York Times, etc.). La idea original era introducir a los niños en la música y el jazz a través de un libro instrumental ilustrado. Después, el proyecto se convirtió en un cine-concierto en toda regla, combinando un groovy y burbujeante combo de jazz en el escenario con secuencias animadas. Historias sin palabras narran las pequeñas aventuras y desventuras de los animales. Un espectáculo interactivo cuyas historias en miniatura ilustran ingeniosamente los valores de la amistad, el compartir y la igualdad, y al que da vida un colectivo sueco de altos vuelos que se ha cruzado en el camino de Roy Hargrove y Sting. Sin duda, un gran jazz para los más pequeños.

Hier ist ein magisches und leuchtendes Konzept, um die kleinen Wölfe « jazzen » zu lassen. Ohne Worte kommentieren die brillanten Musiker der Gruppe Oddjob in zahlreichen Instrumentalvariationen die scherzhaften, rührenden und poetischen Abenteuer eines fröhlichen, bunten Bestiariums. Eine wunderbare Einführung in den Reichtum und die suggestive Kraft des Jazz.

Das Abenteuer Jazzoo ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem schwedischen Jazzquintett Oddjob und dem britischen Illustrator Ben Javens (The Guardian, New York Times, etc.). Ursprünglich sollte Kindern die Musik und der Jazz durch ein illustriertes Instrumentalbuch näher gebracht werden. Dann wurde das Projekt zu einem vollwertigen Filmkonzert, das eine groovige und spritzige Jazz-Combo mit animierten Sequenzen auf der Bühne verbindet. Geschichten ohne Worte erzählen von den kleinen Abenteuern und netten Missgeschicken der Tiere. Ein interaktives Spektakel, dessen Miniaturgeschichten die Werte der Freundschaft, des Teilens und der Gleichheit auf raffinierte Weise illustrieren, getragen von einem hochkarätigen schwedischen Kollektiv, das den Weg von Roy Hargrove und Sting gekreuzt hat. Eindeutig großer Jazz für die Kleinen.

