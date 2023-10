Daddy IBOS Ibos, 6 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Comment s’installe un pouvoir de domination sur une enfant ? Et qu’est-ce qui dans notre société le permet ? Pour cette nouvelle création, Marion Siéfert met en scène six interprètes dans une partition qui mêle texte, danse, musique et jeu vidéo, afin que le théâtre puisse représenter ce que le numérique fait à nos vies.

Mara (13 ans) s’ennuie dans le petit lotissement où elle habite avec ses parents. Comme beaucoup de jeunes filles, elle rêve d’une autre vie en scrollant sur son téléphone ou en imaginant des aventures pour l’avatar qu’elle s’est créé sur un jeu de role play en ligne. Jusqu’au jour où Julien (27 ans) fait son apparition sur cette plateforme. Il mène la vie qui la fait rêver, il n’a pas de problèmes d’argent, voyage et surtout, il s’intéresse à elle et lui propose de l’aider à réaliser son rêve : devenir actrice.

Dans la lignée du Grand Sommeil et de _jeanne_dark_, Marion Siéfert poursuit son exploration de l’adolescence. Prolongeant ses réflexions autour des liens entre théâtre et numérique, la metteuse en scène et chorégraphe se passe cette fois-ci de tout écran. Dans Daddy, le virtuel est intégralement incarné sur scène : avatars, personnes et personnages se doublent et se confondent, tandis que le rêve d’actrice de Mara vire au cauchemar..

2024-03-06 19:00:00 fin : 2024-03-06 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



How does the power to dominate a child come about? And what in our society enables it? For this new creation, Marion Siéfert directs six performers in a score that blends text, dance, music and video games, so that theater can represent what digital technology is doing to our lives.

Mara (13) is bored in the small housing estate where she lives with her parents. Like many young girls, she dreams of another life, scrolling on her phone or imagining adventures for the avatar she has created for herself on an online role-playing game. Until the day Julien (27) appears on the platform. He leads the life she dreams of, has no money problems, travels and, above all, is interested in her and offers to help her realize her dream of becoming an actress.

Following on from Le Grand Sommeil and _jeanne_dark_, Marion Siéfert continues her exploration of adolescence. Extending her reflections on the links between theater and digital technology, this time the director and choreographer does without screens. In Daddy, the virtual is fully embodied on stage: avatars, people and characters double up and merge, while Mara?s dream of becoming an actress turns into a nightmare.

¿Cómo surge el poder de dominar a un niño? ¿Y qué hay en nuestra sociedad que lo hace posible? Para esta nueva creación, Marion Siéfert dirige a seis intérpretes en una partitura que combina texto, danza, música y videojuegos, para que el teatro represente lo que la tecnología digital está haciendo en nuestras vidas.

Mara (13 años) se aburre en la pequeña urbanización donde vive con sus padres. Como muchas niñas, sueña con otra vida navegando por su teléfono o imaginando aventuras para el avatar que se ha creado en un juego de rol en línea. Hasta el día en que Julien (27) aparece en la plataforma. Lleva la vida que ella sueña, no tiene problemas de dinero, viaja y, sobre todo, se interesa por ella y le propone ayudarla a realizar su sueño de ser actriz.

Tras Le Grand Sommeil y _jeanne_dark_, Marion Siéfert prosigue su exploración de la adolescencia. Esta vez, la directora y coreógrafa prescinde de las pantallas para profundizar en sus reflexiones sobre los vínculos entre el teatro y el mundo digital. En Daddy, lo virtual se encarna plenamente en el escenario: avatares, personas y personajes se duplican y se fusionan, mientras el sueño de Mara de convertirse en actriz se convierte en una pesadilla.

Wie entsteht die Macht der Dominanz über ein Kind? Und was in unserer Gesellschaft ermöglicht das? Für ihre neue Kreation inszeniert Marion Siéfert sechs Darsteller in einer Partitur, die Text, Tanz, Musik und Videospiele miteinander verbindet, damit das Theater darstellen kann, was die Digitalisierung mit unserem Leben macht.

Mara (13) langweilt sich in der kleinen Siedlung, in der sie mit ihren Eltern lebt. Wie viele andere junge Mädchen träumt sie von einem anderen Leben, während sie auf ihrem Handy scrollt oder sich Abenteuer für ihren Avatar ausdenkt, den sie in einem Online-Rollenspiel erstellt hat. Bis zu dem Tag, an dem Julien (27) auf der Plattform auftaucht. Er führt das Leben, von dem sie träumt, hat keine Geldprobleme, reist und vor allem interessiert er sich für sie und bietet ihr an, ihr bei der Erfüllung ihres Traums zu helfen: Schauspielerin zu werden.

In der Tradition von Le Grand Sommeil und _jeanne_dark_ setzt Marion Siéfert ihre Erforschung der Adoleszenz fort. Die Regisseurin und Choreographin setzt ihre Überlegungen zu den Verbindungen zwischen Theater und Digitaltechnik fort und verzichtet diesmal auf einen Bildschirm. In Daddy wird das Virtuelle vollständig auf der Bühne verkörpert: Avatare, Personen und Charaktere verdoppeln sich und verschmelzen miteinander, während Maras Traum von der Schauspielerei zum Albtraum wird.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65