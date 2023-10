Sans tambour IBOS Ibos, 1 mars 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Présenté à Avignon en 2023 puis au Festival d’Automne, Sans tambour de Samuel Achache expose les motifs de l’effondrement et de la renaissance. Une pièce fragmentaire travaillée avec les Lieder de Schumann, dans laquelle il continue à explorer librement les liens entre théâtre et musique.

Le point de départ est une fin : un couple brisé, les vestiges d’une résidence et l’écho des Lieder (sorte de chansons) du compositeur allemand Schumann accompagnant une renaissance possible à partir des décombres. Mais le duo piano-voix des Lieder ne suffit plus, l’instrument ayant été lui-même abîmé par l’effondrement. Alors, collectivement, musiciens pluriinstrumentistes et comédiens vont sortir le Lied de son intimité, le porter à plusieurs voix et tenter de répondre de multiples manières à la question suivante : « comment reconstruit-on musicalement à partir d’un désastre ? » Les interprètes passent aisément d’un style musical à un autre. Les compositions originelles sont parfois revisitées dans les tons jazz et le tout colore des scènes à l’humour absurde, où le rire et la mélancolie se côtoient. Un voyage hors du temps fascinant, tissé par la musique et la parole théâtrale, dans la veine de l’Orfeo et de Songs, deux grands succès de Samuel Achache présentés au Parvis..

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Presented in Avignon in 2023 and again at the Festival d?Automne, Samuel Achache?s Sans tambour explores the themes of collapse and rebirth. This fragmentary piece, set to Schumann?s Lieder, continues Achache?s free exploration of the links between theater and music.

The starting point is an ending: a broken couple, the remains of a residence and the echo of Schumann?s Lieder (a kind of song) accompanying a possible rebirth from the rubble. But the piano-voice duet of the Lieder was no longer enough, the instrument itself having been damaged by the collapse. So, collectively, multi-instrumentalist musicians and actors will take the Lieder out of its intimacy, bring it to life in several voices, and attempt to answer the following question in a variety of ways: « How does one rebuild musically from disaster? The performers move effortlessly from one musical style to another. The original compositions are sometimes revisited in jazz tones, coloring absurdly humorous scenes where laughter and melancholy rub shoulders. A fascinating timeless journey, woven together by music and theatrical words, in the vein of L’Orfeo and Songs, two great successes by Samuel Achache presented at Le Parvis.

Presentada en Aviñón en 2023 y posteriormente en el Festival de Otoño, Sans tambour, de Samuel Achache, explora los temas del colapso y el renacimiento. Esta pieza fragmentaria, ambientada en los Lieder de Schumann, continúa la libre exploración de Achache de los vínculos entre el teatro y la música.

El punto de partida es un final: una pareja rota, los restos de una residencia y el eco de los Lieder del compositor alemán Schumann acompañando un posible renacimiento de entre los escombros. Pero el dúo piano-voz del Lieder ya no es suficiente, pues el propio instrumento ha quedado dañado por el derrumbe. Así que, en grupo, los músicos multiinstrumentistas y los actores sacarán el Lieder de su intimidad, le darán vida a varias voces e intentarán responder de diversas maneras a la siguiente pregunta: « ¿Cómo se reconstruye musicalmente a partir de una catástrofe? Los intérpretes pasan fácilmente de un estilo musical a otro. Las composiciones originales se retoman a veces en tonos de jazz, coloreando las escenas con un humor absurdo, donde la risa y la melancolía se codean. Un fascinante viaje en el tiempo, entretejido por la música y la palabra teatral, en la línea de L’Orfeo y Songs, dos grandes éxitos de Samuel Achache presentados en Le Parvis.

Samuel Achaches Sans tambour, das 2023 in Avignon und anschließend beim Festival d’Automne aufgeführt wurde, stellt die Motive des Zusammenbruchs und der Wiedergeburt dar. Ein fragmentarisches Stück, das er mit Schumanns Liedern bearbeitet hat und in dem er die Verbindungen zwischen Theater und Musik weiterhin frei erforscht.

Der Ausgangspunkt ist ein Ende: ein zerbrochenes Paar, die Überreste eines Wohnhauses und das Echo der Lieder des deutschen Komponisten Schumann, die eine mögliche Wiedergeburt aus den Trümmern begleiten. Doch das Duo aus Klavier und Stimme der Lieder reicht nicht mehr aus, da das Instrument selbst durch den Einsturz beschädigt wurde. Gemeinsam werden die Musiker und Schauspieler das Lied aus seiner Intimität herausholen, es mehrstimmig vortragen und versuchen, die Frage zu beantworten: « Wie baut man musikalisch aus einer Katastrophe wieder auf? » Die Interpreten wechseln mühelos von einem Musikstil zum anderen. Die Originalkompositionen werden manchmal in Jazz-Tönen neu interpretiert, und das alles färbt Szenen mit absurdem Humor, in denen Lachen und Melancholie nebeneinander liegen. Eine faszinierende Reise außerhalb der Zeit, verwoben aus Musik und theatralischem Wort, in der Tradition von L’Orfeo und Songs, zwei großen Erfolgen von Samuel Achache, die im Parvis aufgeführt wurden.

