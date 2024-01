Atelier « Nos voisins les oiseaux » IBOS Ibos, mercredi 28 février 2024.

Ibos Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Un atelier pour se laisser surprendre par la beauté des oiseaux et la musicalité de leurs chants.

A travers une balade au jardin et en forêt, une invitation à faire appel à ses sens pour repérer et observer les oiseaux vivant proches de chez nous.

Vous découvrirez leur mœurs et comment leur fabriquer un nichoir afin de pouvoir les aider et les accueillir chez vous.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

EUR.

IBOS Rue Massey

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie celia.d@artpiculture.org



