Aurélien Bory développe au sein de la Cie 111 un « théâtre physique », singulier et hybride, à la croisée de nombreuses disciplines. À l’invitation de Pamela Villoresi, directrice du Théâtre Biondo, il crée à Palerme invisibili, pièce réunissant des artistes de cultures et d’origines différentes.

« Palermo est un nom qui vient de l’arabe et qui signifie Port Ouvert. Aujourd’hui encore il peut se vanter d’hospitalité et de tolérance, c’est dans son ADN. Aurélien Bory est un chorégraphe et metteur en scène qui, avec poésie et une extrême grâce, sait se fondre, s’immerger dans les questions et les langages du monde et de son temps. » explique Pamela Villoresi.

S’inspirant de l’Annunciata di Palermo du grand peintre Antonello da Messina et s’inscrivant dans les traces laissées par le Palermo Palermo de Pina Bausch, Aurélien Bory rassemble cinq danseuses de Palerme — Valeria, Blanca, Alessandra, Maria Stella et Arabella — Chris Obehi, musicien nigérian, qui a traversé à 17 ans la mer sur un bateau pneumatique et qui mixe à Palerme, Afrobeat et chansons en sicilien et Gianni Gebbia, grand saxophoniste palermitain qui a sillonné le monde avec sa musique.

« Le mot théâtre indique l’endroit d’où l’on voit. invisibili tente à Palerme un autre point de vue : en filmant de côté, il tourne la tête et regarde hors-champ, là où l’on ne regarde pas. Est-il possible d’envisager le théâtre en angle droit, un regard oblique, comme une danse avec l’invisible ? » Aurélien Bory.

With Cie 111, Aurélien Bory develops a singular, hybrid « physical theater » at the crossroads of many disciplines. At the invitation of Pamela Villoresi, director of the Teatro Biondo, he created invisibili in Palermo, a piece bringing together artists from different cultures and origins.

« Palermo is a name that comes from Arabic and means Open Port. Even today, it can boast hospitality and tolerance – it’s in its DNA. Aurélien Bory is a choreographer and director who, with poetry and extreme grace, knows how to blend in and immerse himself in the questions and languages of the world and its times, » explains Pamela Villoresi.

Inspired by the Annunciata di Palermo by the great painter Antonello da Messina, and following in the footsteps of Pina Bausch?s Palermo Palermo, Aurélien Bory brings together five dancers from Palermo? Valeria, Blanca, Alessandra, Maria Stella and Arabella? Chris Obehi, a Nigerian musician who crossed the sea on an inflatable boat at the age of 17 and who mixes Afrobeat and songs in Sicilian in Palermo, and Gianni Gebbia, a great saxophonist from Palermo who has criss-crossed the world with his music.

« In Palermo, invisibili attempts a different point of view: filming from the side, he turns his head and looks off-screen, where we don?t look. Is it possible to envisage theater at right angles, with an oblique gaze, like a dance with the invisible? Aurélien Bory

Con la Cie 111, Aurélien Bory desarrolla una forma singular e híbrida de « teatro físico », en la encrucijada de muchas disciplinas. Invitado por Pamela Villoresi, directora del Teatro Biondo, creó invisibili en Palermo, una pieza que reúne a artistas de diferentes culturas y procedencias.

« Palermo es un nombre que viene del árabe y significa puerto abierto. Aún hoy puede presumir de hospitalidad y tolerancia: está en su ADN ». Aurélien Bory es un coreógrafo y director que, con poesía y extrema gracia, sabe mezclarse y sumergirse en las cuestiones y los lenguajes del mundo y de su tiempo », explica Pamela Villoresi.

Inspirándose en la Annunciata di Palermo del gran pintor Antonello da Messina y siguiendo los pasos del Palermo de Pina Bausch, Aurélien Bory ha reunido a cinco bailarinas palermitanas ? Valeria, Blanca, Alessandra, Maria Stella y Arabella? Chris Obehi, músico nigeriano que cruzó el mar en una lancha neumática a los 17 años y que mezcla afrobeat y canciones en siciliano en Palermo, y Gianni Gebbia, gran saxofonista palermitano que ha recorrido el mundo con su música.

« En Palermo, invisibili ensaya un punto de vista diferente: filmando de perfil, gira la cabeza y mira fuera de la pantalla, donde nosotros no miramos. ¿Es posible concebir el teatro en ángulo recto, con una mirada oblicua, como una danza con lo invisible? Aurélien Bory

Aurélien Bory entwickelt in der Cie 111 ein einzigartiges und hybrides « physisches Theater » an der Schnittstelle zahlreicher Disziplinen. Auf Einladung von Pamela Villoresi, der Direktorin des Teatro Biondo, schuf er in Palermo invisibili, ein Stück, das Künstler aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringt.

« Palermo ist ein Name, der aus dem Arabischen stammt und Offener Hafen bedeutet. Auch heute noch kann sich die Stadt mit Gastfreundschaft und Toleranz rühmen, das liegt in ihrer DNA. Aurélien Bory ist ein Choreograph und Regisseur, der mit Poesie und extremer Grazie mit den Fragen und Sprachen der Welt und seiner Zeit verschmilzt und in sie eintaucht », erklärt Pamela Villoresi.

Inspiriert von der Annunciata di Palermo des großen Malers Antonello da Messina und in Anlehnung an die Spuren, die Pina Bauschs Palermo hinterlassen hat, versammelt Aurélien Bory fünf Tänzerinnen aus Palermo? Valeria, Blanca, Alessandra, Maria Stella und Arabella? Chris Obehi, ein nigerianischer Musiker, der mit 17 Jahren in einem Schlauchboot über das Meer fuhr und in Palermo Afrobeat und Lieder auf Sizilianisch mischt, und Gianni Gebbia, ein großer Saxophonist aus Palermo, der mit seiner Musik die ganze Welt bereist hat.

« Das Wort Theater bezeichnet den Ort, von dem aus man sieht. invisibili versucht in Palermo einen anderen Blickwinkel: Indem er von der Seite filmt, dreht er den Kopf und schaut ins Off, dorthin, wo man nicht hinschaut. Ist es möglich, das Theater im rechten Winkel zu betrachten, mit einem schrägen Blick, wie ein Tanz mit dem Unsichtbaren? » Aurélien Bory

