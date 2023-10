Block IBOS Ibos, 24 février 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Les blocks sont de petits haut-parleurs connectés imaginés et conçus par le plasticien sonore, Thomas Sillard. Ils permettent de travailler le son comme un matériau concret : palpable et ludique. Ils sont une source infinie de jeu !

Les blocks – sorte de version moderne et connectée de la « boîtes à meuh » – délivrent des sons de la ville : klaxon, sirène et autres bruits de chantier… Une femme-orchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse, voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans une grande symphonie. La comédienne tente alors de jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Qu’importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche et que le désordre prenne le pas… N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ? Le spectacle devient alors un ballet sonore immersif, virevoltant et hilarant !.

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées – Les ateliers

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



The blocks are small connected loudspeakers imagined and designed by sound artist Thomas Sillard. They allow you to work with sound as a tangible, playful material. They’re an infinite source of play!

The blocks – a sort of modern, connected version of the « moo box » – deliver sounds from the city: horns, sirens and other construction site noises? A woman-orchestra, architect of this city of sound and light, would like to keep control. But this is without counting on the rebellion of the blocks, who seek to emancipate themselves in a great symphony. The actress tries to juggle with the unpredictability of these unruly sound objects. What does it matter if she loses her footing, if her posture loosens and disorder takes over? Is this not how she gains in humanity? The show becomes an immersive sound ballet, twirling and hilarious!

Los bloques son pequeños altavoces conectados imaginados y diseñados por el artista sonoro Thomas Sillard. Permiten trabajar con el sonido como material tangible y lúdico. Son una fuente infinita de juego

Los bloques -una especie de versión moderna y conectada de la « moo box »- reproducen los sonidos de la ciudad: bocinas, sirenas y otros ruidos de obras.. A una mujer orquesta, arquitecta de esta ciudad de luz y sonido, le gustaría mantener el control. Pero eso sin contar con la rebelión de los bloques que buscan emanciparse en una gran sinfonía. La actriz intenta hacer malabarismos con la imprevisibilidad de estos objetos sonoros indisciplinados. ¿Qué importa si pierde el equilibrio, si su postura se afloja y el desorden se apodera de ella? ¿No la hace eso más humana? El espectáculo se convierte en un ballet sonoro envolvente, giratorio e hilarante

Blocks sind kleine vernetzte Lautsprecher, die von dem Klangkünstler Thomas Sillard erdacht und entworfen wurden. Sie ermöglichen es, mit Klang wie mit einem konkreten Material zu arbeiten: greifbar und spielerisch. Sie sind eine unendliche Quelle des Spiels!

Die Blöcke – eine Art moderne und vernetzte Version der « Muh-Kiste » – liefern Geräusche aus der Stadt: Hupen, Sirenen und andere Baustellengeräusche? Eine Orchesterfrau, die Architektin dieser klingenden und leuchtenden Stadt, würde gerne die Kontrolle behalten. Aber sie hat nicht mit der Revolte der Blocks gerechnet, die sich in einer großen Symphonie emanzipieren wollen. Die Schauspielerin versucht, mit dem Unvorhergesehenen dieser widerspenstigen Klangobjekte zu jonglieren. Es ist egal, ob sie den Boden unter den Füßen verliert, ihre Haltung lockerer wird und die Unordnung die Oberhand gewinnt Ist es nicht so, dass sie an Menschlichkeit gewinnt? Die Aufführung wird zu einem immersiven, schwirrenden und urkomischen Klangballett!

