Récréations IBOS Ibos, 10 février 2024

Ibos,Hautes-Pyrénées

Comment réconcilier la jeunesse avec la danse et l’art en général ? Le chorégraphe, Bouziane Bouteldja, s’intéresse à cette question dans son nouveau spectacle en prenant, comme point de départ, les références culturelles et sociétales des jeunes.

Avez-vous déjà entendu parler de la « drill » ? De la K-Pop ? Toutes ces danses que les jeunes adolescents d’aujourd’hui suivent activement sur les réseaux sociaux et qu’ils pratiquent parfois entre eux, à la récré ou par écrans interposés. C’est de ces nouvelles danses, notamment, dont il sera question dans cette création de Dans6T, car, à travers elles se racontent aussi les revendications des jeunes générations d’aujourd’hui. La question du « genre » sera également abordée dans Récréations, avec le « voguing », cette danse née dans les années 70 dans les clubs gays de la côte ouest des États-Unis, un sujet sensible dont les adolescents débattent entre eux activement. Ces styles de danse inspireront la partition chorégraphique, avec comme intention de créer une pièce joyeuse et ludique. Le chorégraphe Bouziane Bouteldja s’entoure pour Récréations, d’un danseur B-Boy, d’un vogueur, d’une danseuse afro, d’un circassien et de danseurs contemporains.

Cette nouvelle pièce est présentée au Parvis en version participative avec un groupe de jeunes lycéens et de jeunes issus d’associations locales..

2024-02-10 17:00:00

Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



How can we reconcile young people with dance and art in general? Choreographer Bouziane Bouteldja tackles this question in his new show, taking the cultural and societal references of young people as his starting point.

Have you ever heard of « drill »? K-Pop? All the dances that today?s teenagers actively follow on social networks, and that they sometimes practice with each other, at playtime or via interposed screens. This Dans6T creation will focus on these new dances in particular, because they also tell the story of the demands of today?s young generations. The question of « gender » will also be addressed in Récréations, with « voguing », a dance style born in the 70s in the gay clubs of the West Coast of the United States, a sensitive subject actively debated among teenagers. These dance styles will inspire the choreographic score, with the intention of creating a joyful, playful piece. For Récréations, choreographer Bouziane Bouteldja is joined by a B-Boy dancer, a vogueur, an Afro dancer, a circus performer and contemporary dancers.

This new piece is presented at Le Parvis in a participatory version with a group of high-school students and young people from local associations.

¿Cómo reconciliar a los jóvenes con la danza y el arte en general? El coreógrafo Bouziane Bouteldja aborda esta cuestión en su nuevo espectáculo, tomando como punto de partida las referencias culturales y sociales de los jóvenes.

¿Has oído hablar alguna vez del « drill »? ¿K-Pop? Todos los bailes que los adolescentes de hoy siguen activamente en las redes sociales y que a veces practican entre ellos, en el recreo o a través de sus pantallas. Son estos nuevos bailes, en particular, los que Dans6T tratará en esta producción, porque también cuentan la historia de las exigencias de las jóvenes generaciones de hoy. La cuestión del género también se abordará en Récréations, con el voguing, un baile surgido en los años 70 en los clubes gay de la costa oeste de Estados Unidos, un tema delicado que los adolescentes debaten activamente entre ellos. Estos estilos de baile inspirarán la partitura coreográfica, con la intención de crear una pieza alegre y lúdica. Para Récréations, la coreógrafa Bouziane Bouteldja ha contado con la ayuda de un bailarín B-Boy, un bailarín afro, un artista de circo y bailarines de danza contemporánea.

Esta nueva pieza se presenta en Le Parvis en una versión participativa con un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria y jóvenes de asociaciones locales.

Wie kann man die Jugend mit dem Tanz und der Kunst im Allgemeinen versöhnen? Der Choreograph Bouziane Bouteldja geht dieser Frage in seinem neuen Stück nach, indem er die kulturellen und gesellschaftlichen Bezüge der Jugendlichen als Ausgangspunkt nimmt.

Haben Sie schon einmal etwas von « Drill » gehört? Von K-Pop? All diese Tänze, die die jungen Teenager von heute aktiv in den sozialen Netzwerken verfolgen und die sie manchmal auch untereinander, in der Pause oder über Bildschirme praktizieren. Um diese neuen Tänze geht es in diesem Projekt von Dans6T, denn sie erzählen auch von den Ansprüchen der jungen Generation von heute. Das Thema « Gender » wird in Récréations auch mit Voguing behandelt, einem Tanz, der in den 1970er Jahren in den Schwulenclubs an der Westküste der USA entstand und ein heikles Thema ist, das von den Jugendlichen untereinander aktiv diskutiert wird. Diese Tanzstile werden die choreografische Partitur inspirieren, mit der Absicht, ein fröhliches und spielerisches Stück zu schaffen. Der Choreograf Bouziane Bouteldja arbeitet für Récréations mit einem B-Boy-Tänzer, einem Voguer, einer Afro-Tänzerin, einem Zirkusartisten und zeitgenössischen Tänzern zusammen.

Dieses neue Stück wird im Parvis in einer partizipativen Version mit einer Gruppe von jungen Schülern und Jugendlichen aus lokalen Vereinen aufgeführt.

