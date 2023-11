Carmen IBOS Ibos, 27 janvier 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Cela fait plus d’un siècle que l’opéra français a le visage de Carmen. Et que la musique de Bizet saisit dès l’ouverture les spectateurs par sa clarté et sa puissance tragique. Le Metropolitan Opera de New York en propose une nouvelle interprétation avec en rôle-titre la jeune mezzo-soprano Aigul Akhmetshina.

L’œuvre reste aujourd’hui encore la plus jouée au monde. Ses airs, duos, chœurs et danses sont non seulement très entêtants, mais ils vivifient un théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville. Après l’adaptation imaginée par Sandrine Anglade et présentée au mois de novembre, voici la version originale, avec orchestre et chœurs, en direct d’une des plus belles maisons d’opéra au monde, le Metropolitan Opera de New York. Au-delà de la mise en scène de Carrie Cracknell, qui transpose l’action dans une époque contemporaine, le grand intérêt de cette nouvelle production est la présence de la jeune mezzo-soprano russe Aigul Akhmetshina. Elle n’a pas 30 ans et aborde là l’un des rôles les plus exigeants du répertoire. Elle est incontestablement l’une des grandes révélations lyriques de ces dernières années..

2024-01-27 18:55:00 fin : 2024-01-27 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



For over a century, French opera has had the face of Carmen. Bizet?s music, with its clarity and tragic power, grips the audience from the very opening. New York?s Metropolitan Opera offers a new interpretation, with the young mezzo-soprano Aigul Akhmetshina in the title role.

Even today, the work remains the most frequently performed in the world. Its arias, duets, choruses and dances are not only haunting, they enliven a theater bubbling with life, where love and its ravages are born and die under the Seville sky. After Sandrine Anglade?s adaptation, presented in November, here is the original version, with orchestra and chorus, live from one of the world?s finest opera houses, the Metropolitan Opera in New York. Beyond Carrie Cracknell?s staging, which transposes the action to contemporary times, the great interest of this new production is the presence of the young Russian mezzo-soprano Aigul Akhmetshina. Not yet 30, she takes on one of the most demanding roles in the repertoire. She is undoubtedly one of the great operatic revelations of recent years.

Desde hace más de un siglo, la ópera francesa tiene el rostro de Carmen. Y desde la obertura, la música de Bizet atrapa al público con su claridad y su poder trágico. La Metropolitan Opera de Nueva York ofrece una nueva interpretación con la joven mezzosoprano Aigul Akhmetshina en el papel principal.

La obra sigue siendo la más interpretada del mundo. Sus arias, dúos, coros y danzas no sólo son sumamente inquietantes, sino que animan un teatro rebosante de vida, donde el amor y sus estragos nacen y mueren bajo el cielo de Sevilla. Tras la adaptación de Sandrine Anglade presentada en noviembre, he aquí la versión original, con orquesta y coro, en directo desde uno de los mejores teatros de ópera del mundo, el Metropolitan Opera de Nueva York. Además de la puesta en escena de Carrie Cracknell, que traslada la acción a la época contemporánea, el gran interés de esta nueva producción reside en la presencia de la joven mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina. Sin haber cumplido aún los 30 años, asume uno de los papeles más exigentes del repertorio. Es sin duda una de las grandes revelaciones operísticas de los últimos años.

Seit mehr als einem Jahrhundert hat die französische Oper das Gesicht von Carmen. Und Bizets Musik packt die Zuschauer von Anfang an mit ihrer Klarheit und ihrer tragischen Kraft. Die Metropolitan Opera in New York bietet eine neue Interpretation mit der jungen Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina in der Titelrolle.

Das Werk ist auch heute noch das meistgespielte der Welt. Die Arien, Duette, Chöre und Tänze sind nicht nur sehr eingängig, sondern beleben auch ein Theater, das vor Leben nur so sprüht, in dem die Liebe und ihre Verheerungen unter dem Himmel von Sevilla geboren werden und sterben. Nach der Adaption von Sandrine Anglade, die im November aufgeführt wurde, folgt nun die Originalversion mit Orchester und Chor, die direkt aus einem der schönsten Opernhäuser der Welt, der Metropolitan Opera in New York, gesendet wurde. Neben der Inszenierung von Carrie Cracknell, die die Handlung in die heutige Zeit verlegt, ist die große Attraktion dieser neuen Produktion die junge russische Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina. Sie ist noch keine 30 Jahre alt und übernimmt eine der anspruchsvollsten Rollen des Repertoires. Sie ist zweifellos eine der großen Opernentdeckungen der letzten Jahre.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65